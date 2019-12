Bon plan : la caméra Arlo Pro 2 en chute éclair de -45% sur Amazon 🔥

Les ventes flash de Noël Amazon continuent avec des promotions intéressantes sur les produits Arlo. La caméra Arlo Pro 2 et tous ses accessoires profitent d’une réduction éclair de -45% pour ce jeudi, ce qui vous fera économiser plusieurs centaines d’euros sur certains modèles. Ces caméras de référence sont généralement prises d’assaut, et leur stock est très restreint.

Les ventes flash de Noël battent leur plein à l’approche de la date fatidique et les produits Arlo en profitent avec des réductions allant jusqu’à -45% sur une sélection de produits. La Arlo Pro 2 fait partie des incontournables de la marque et s’est imposée comme une référence sur le marché des caméras de sécurité pour particuliers. Vous pouvez définitivement profiter de cette occasion pour réaliser de belles économies à quelques semaines de Noël.

Prendre une caméra Arlo Pro 2 pendant les ventes flash de Noël Amazon

Aujourd’hui, la caméra Arlo Pro 2 voit son tarif initial baisser de 279,99 euros à 181,99 euros, ce qui représente une économie de presque 100 euros sur ce produit. Le rapport qualité-prix de l’objet était déjà impressionnant sans la remise des ventes flash de Noël Amazon, qui se présente comme la cerise sur le gâteau. Les adeptes de la marque ainsi que les novices trouveront leur bonheur avec cette caméra connectée.

Sans entrer dans les détails techniques, rappelons tout de même que la caméra Arlo Pro 2 fonctionne entièrement sans fil, ce qui veut dire que vous pouvez l’installer où vous le souhaitez sans contrainte. Sa portée est de 90 mètres pour une qualité full HD de 1 080p et un champ de vision de 130 degrés. Elle se dote également d’un micro et d’un haut-parleur intégré qui permettent de répondre directement en live depuis votre smartphone grâce à l’application dédiée. La caméra fonctionne avec une connexion Wi-Fi ou Bluetooth selon vos préférences, ce qui veut dire qu’elle peut tourner même dans des lieux où vous ne disposez pas d’une connexion Wi-Fi.

Amazon mise sur les ventes flash de Noël

Du 9 au 22 décembre, Amazon propose de nouvelles promotions qui peuvent être aussi intéressantes que celles en vigueur lors du Black Friday qui a eu lieu fin novembre. Le marchand en ligne casse donc les prix sur de nombreux produits liés à l’électronique, mais pas seulement. Vous trouverez une multitude de réductions intéressantes sur des produits issus de diverses catégories comme la mode, la décoration, le bricolage ou encore le jardinage.

Alors que Noël approche, vous trouverez certainement des cadeaux de Noël ou des produits qui vous feront craquer —que ça soit les caméras Arlo ou non. C’est le moment d’en profiter car les fêtes auront lieu dans quelques semaines à peine et que les promotions sont intéressantes lors de ces ventes flash de Noël Amazon. Rappelons que le marchand en ligne Amazon offre un délai de rétraction de 30 jours, que ce soit durant cette période de promotion ou tout au long de l’année. Durant cette période, vous pouvez renvoyer le produit s’il ne vous convient pas et être remboursé intégralement. Si un de vos proches n’apprécie pas le cadeau que vous lui avez fait, il pourra en changer très facilement grâce à ce délai de 30 jours.

Toutefois, le vrai défi de ces ventes flash de Noël Amazon sera de trouver les promotions les plus intéressantes et de s’en saisir au plus vite. Vous pouvez économiser une centaine d’euros ou plus sur les produits Arlo et c’est aussi le cas sur les appareils d’autres marques de référence qui ne cassent pas autant les prix à d’autres périodes de l’année. Si vous souhaitez vous faire plaisir ou anticiper les cadeaux de fin d’année, c’est dès maintenant qu’il faut en profiter.

