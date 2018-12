Bon plan : casque Bose QC 35 et QC 25 en promo jusqu’à -55% 🔥

Alors que NoĂ«l se rapproche, les casques Bose Bluetooth se retrouvent de manière surprenante en forte promotion chez certains marchands – pour le plus grand plaisir des amateurs de son. Que ce soit la version QuietComfort 25 ou QuietComfort 35, les 2 modèles voient leur prix tomber de 26% Ă 55% selon les modèles. Ces ventes flash sont limitĂ©es dans le temps, et elles sont dĂ©pendantes du stock disponibles :

Pour voir toutes les promotions sur Fnac, c’est ici :

Voir l’offre Fnac

Casque Bose Bluetooth : le cadeau idéal ?

Si vous ĂŞtes un amateur de musique, vous connaissez très probablement la marque amĂ©ricaine Bose. Elle s’est imposĂ©e depuis longtemps comme une rĂ©fĂ©rence dans le milieu de l’acoustique avec ses enceintes et ses casques audio de grande qualitĂ©. Parmi ces derniers, on retrouve le casque Bose QuietComfort 25 qui a peu Ă peu laissĂ© place au Bose QuietComfort 35. Une dernière version, le QC 35 II intègre l’assistant vocal Alexa ou Google Assistant, au choix.

Dans tous les cas, que ce soit le modèle QC 25, ou QC 35, aucun des deux n’est obsolètes, et ces casques Bluetooth sont aujourd’hui encore Ă la pointe du marchĂ©. Ils se connectent ainsi sa fil Ă un smartphone sur lequel on peut ensuite choisir les playlists que l’on souhaite diffuser. Au delĂ du son qui est particulièrement de bonne qualitĂ©, on soulignera Ă©galement que ces casques Bose offrent un système de rĂ©duction de bruit impressionnant. Pour ceux qui sont amenĂ©s Ă prendre souvent les transports, ou qui sont dans un environnement bruyant au travail, ces casques offrent une solution pour rĂ©duire les nuisances sonores.

Au niveau de l’autonomie, celle du casque Bose QC 35 est lĂ©gèrement meilleure (20h en associant Bluetooth + rĂ©duction de bruit) contre 14h pour la version antĂ©rieure) et surtout, il se recharge avec une batterie. La marque a donc dĂ©cidĂ© d’arrĂŞter les piles AAA pour faire place Ă un système de rechargement par câble.

Bose QC 35, la star de Noël

Comme chaque annĂ©e, le casque Bose QuietComfort 35 figure parmi les meilleures ventes du Black Friday, et de la pĂ©riode juste avant NoĂ«l. C’est un cadeau idĂ©al sans prendre trop de risques puisque tout le monde apprĂ©ciera forcĂ©ment – quel que soit son âge. Son prĂ©dĂ©cesseur, le casque Bluetooth QC 25 est lui aussi un très bon choix, et le tarif est lĂ©gèrement plus faible. A noter que pour l’achat d’un QuietComfort 35 Ă la Fnac, le client bĂ©nĂ©ficie en plus de la remise de 26% aussi d’un abonnement de 3 mois Ă Deezer. Il a Ă©galement la possibilitĂ© d’acheter un Google Home Mini Ă 20€ au lieu de 59€, dès lors qu’il aura dĂ©pensĂ© 150€ sur le site marchand.

De son cĂ´tĂ©, Amazon fait une belle remise sur le casque Bose QuietComfort 25, mais pas uniquement. C’est aussi le dernier modèle du casque, le Bose QC 35 II qui est Ă©quipĂ© d’Alexa, qui est en lĂ©gère promotion. On peut ainsi l’obtenir pour 329€ au lieu de 379€, soit une remise de 50€. Certes, c’est beaucoup moins que les 55% de remise que l’on retrouve sur le QC 25 (149€ au lieu de 329€), mais c’est dĂ©jĂ une très belle affaire. En effet, on ne retrouve quasiment jamais le Bose QC 35 II en rĂ©duction, c’est donc mieux que rien.

Que ce soit chez Amazon ou Ă la Fnac, les stocks sur ces produits sont très limitĂ©s. On l’a vu au Black Friday oĂą les quelques exemplaires en promotion s’Ă©taient Ă©coulĂ©s en l’espace de quelques heures. C’est probablement ce qui va Ă©galement arriver aujourd’hui pour ces ventes flash que l’on retrouve chez les deux grands marchands français. Si vous voulez sĂ©curiser ce cadeau de NoĂ«l, c’est le moment d’en profiter – après, il sera peut-ĂŞtre trop tard.

Pour voir les offres sur les casques Bose chez Amazon, c’est ici :

Voir l’offre Amazon