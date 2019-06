Bon plan : le casque Bluetooth Bose QC 35 II à 269€ au lieu de 379€ 🔥

Alors que Bose vient tout juste d’officialiser le successeur de son casque sans fil de référence Bose QuietComfort 35 II, ce dernier en profiter pour voir son prix baisser sur le site marchand Amazon. En l’occurrence, la promotion lui permet de passer ainsi à 269€ au lieu de 379€, soit une réduction immédiate de 29% par rapport au tarif d’origine. Quand on connait la qualité de ce casque sans fil Bluetooth, il s’agit d’une opportunité à ne pas manquer !

Le Bose QC 35 II, référence sur le marché

Alors que le casque Bose Headphones 700 vient de faire ses premiers pas sur le marché, le Bose QC 35 II a été et reste toujours l’un des produits les plus qualitatifs sur le marché des casques audio sans fil. En plus d’avoir un son d’excellente qualité (grâce à 2 coussinets qui viennent entourer et protéger les oreilles), le Bose QC 35 II est aussi équipé d’un très bon système de réduction de bruit (plusieurs niveaux disponibles).

Parmi les autres avantages que l’on peut citer à ce casque sans fil (expérience vécue), il a une très bonne autonomie qui permet de tenir vraiment très longtemps sans avoir à se soucier du niveau de la batterie. Le fabricant annonce 20 heures de musique (sans fil avec le Bluetooth) et même 40 heures de musique si vous optez pour l’option filaire. A noter qu’une charge rapide de 15 minutes vous assure 2h30 d’autonomie supplémentaire.

Enfin, dernier point pour ceux qui apprécient les assistants vocaux : le casque Bose QC 35 II est compatible avec Alexa, la solution du géant Amazon. Autrement dit, vous pouvez demander au casque (via les deux microphones qui permettent aussi de passer des appels) de mettre une playlist, de lire les actualités ou d’en savoir plus sur la météo.

Bon plan flash avec un stock très limité

Avec e110€ de réduction sur cet excellent casque audio Bose QC 35 II, c’est le moment d’en profiter. S’il va de soit que c’est avec la sortie du Bose Headphones 700 qui a un prix toutefois plus élevé (399€) qui a probablement déclenché une telle promotion sur Amazon, cela n’empêche pas le produit d’être encore parfaitement dans son temps, avec une qualité audio que l’on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs.

Alors qu'il a finalement très peu été en promotion dans la dernière année, c'est donc le moment de profiter de la remise sur Amazon.

