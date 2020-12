Bon plan : le casque Bose QC 35 II en chute brutale (-55%) à Black Friday 🔥

Si vous cherchez à faire des économies sur le casque Bose, Black Friday est la période idéale. Cdiscount vient d’annoncer une chute drastique sur l’excellent casque Bose QC 35 II qui passe à 169€ au lieu de 379€. C’est le prix le plus bas que nous ayons constaté.

Ci-dessous, la liste des meilleures offres Bose :

Pour voir l’offre sur le casque Bose QC 35 II, c’est ici :

Voir l’offre Cdiscount

Actuellement mis en avant par Cdiscount et Amazon, les casques Bose QC35 II et Headphones 700 sont deux références premium. Dans le cas où vous êtes en quête d’un nouveau casque et que vous attendez les promos, c’est le moment de passer le cap. Et pour cause, les deux modèles se positionnent comme d’excellents produits sur le marché. En 2020, ils se positionnent au top de leur catégorie, tant en termes de ventes que de performances. Déjà excellents sans remise, ils deviennent encore plus compétitifs.

Les casques Bose QC35 II et Headphones 700 partagent des spécificités techniques, mais ils ont aussi quelques différences que vous devez connaître pour choisir entre les deux modèles. Déjà, ils ont tous les deux droit à des remises, c’est intéressant. Le Headphones 700 est un peu plus récent, il a été officialisé en 2019 tandis que le QC 35 II a quelques années de plus.

Quel casque Bose choisir ?

Nous le disions, les casques Bose QC35 II et Headphones 700 bénéficient tous les deux de performances techniques premium. Les deux modèles ont droit à la réduction de bruit active, une technologie qui permet de se concentrer uniquement sur sa musique. Ils se dotent aussi des assistants intelligents Amazon Alexa ou Google Assistant selon le choix de l’utilisateur.

L’autonomie des casques Bose est à la hauteur de nos attentes. Elle atteint la vingtaine d’heures pour la musique ou les appels. Grâce au système de charge, vous n’avez besoin que de 15 minutes pour profite de deux heures supplémentaires d’écoute, un détail qui trouvera son intérêt pour tous les utilisateurs pressés.

Nous le disions, les casques Bose profitent tous les deux des assistants Google Assistant et Amazon Alexa. Vous devez d’abord choisir et activer la technologie de votre choix, puis il suffit de dire « Alexa… » ou « Hey Google... » pour déclencher le dispositif. Avec ce dernier, vous n’aurez pas besoin d’utiliser votre smartphone pour changer de playlist ou trouver des réponses à vos questions. Tous les paramètres des appareils sont sujets à modification directement sur l’application dédiée (iOS ou Android).

Le casque Bose QC35 II ainsi que le plus récent Headphones 700 sont des références sur le créneau des casques haut de gamme. Si les appareils sont robustes, ils sont accompagnés d’une housse de rangement rigide qui permet de prendre l’appareil partout lors de vos déplacements, le tout sans s’inquiéter de le casser. Les deux modèles sont assez légers pour être portés plusieurs heures sans gêne au quotidien. C’est parfait pour travailler ou pour prendre les transports en commun.

Cdiscount met Bose au top

Cdiscount met la barre haute avec son offre flash sur le casque Bose QC 35 II : on n’a jamais vu ce prix-là. Mais le marchand ne s’arrête pas là, il se concentre aussi sur les autres produits de la gamme. Les deals concernent les enceintes de la marque, à l’excellente de la SoundLink Mini II, un modèle sans fil dont la réputation premium n’est plus à faire. Même la barre de son Solo 5 a droit à une baisse de prix sur la plateforme en ligne.

Cdiscount et Amazon font plaisir en cette fin d’année. Ce dernier fait chuter les tarifs de nombreuses références chez Bose, comme le casque Headphones 700 et les enceintes. Le marchand vous offre aussi une seconde chance de choix en plus des deals mis en avant. Vous avez jusqu’au 31 janvier pour renvoyer un produit si vous n’êtes pas convaincu, soit beaucoup plus que les 30 jours habituels. C’est parfait sachant que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, vous pouvez prendre de l’avance sans stress au lieu de tout faire dans l’urgence.

D’ordinaire, la période de retour affichée par Amazon est de 30 jours. C’est plus que la majorité des acteurs du e-commerce en France. En comparaison, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger préfèrent rester à la limite des 14 jours, le délai minimum dans l’Hexagone. Si c’est parfait le reste du temps, c’est un peu limité pour prendre de l’avance sur les fêtes et pouvoir retourner des produits après en cas de besoin.

Avec ce délai rallongé, vous avez la possibilité de choisir le casque Bose QC35 II ou Headphones 700 de suite pour l’offrir à un de vos proches lors des fêtes. S’il n’est pas convaincu, vous avez la possibilité de le renvoyer tranquillement au lieu d’être obligé de le revendre ailleurs et de perdre de l’argent. Les autres plateformes n’affichent pas de remises aussi séduisantes que celles de l’acteur américain sur les produits Bose.

Pour cette édition du Black Friday, Cdiscount s’attaque frontalement aux marques premium. En plus des produits Bose, on retrouve des excellentes remises du côté de Sony, Huawei, Apple, Xiaomi et tous les autres. Les deals visent des produits populaires auprès du grand public, ils deviennent ainsi accessibles à un plus grand nombre. Même certaines références (très) récentes bénéficient de réduction pouvant atteindre les -20% ou -30%. C’est parfait pour cette période de fin d’année, que ce soit pour vous faire plaisir ou pour faire des surprises lors de Noël.

Pour découvrir le deal Bose chez Cdiscount, c’est ici :

Voir l’offre Cdiscount