Bose est une marque haut de gamme de l’écosystème audio, et elle n’échappe pas aux promotions du Amazon Prime Day. Que ce soit son casque de référence Bose QC 35 II ou sa barre de son Solo 5, les deux produits sont en forte promotion via des offres flash ce mardi matin. Attention, hier on a déjà vu des produits Bose voir leur stock s’épuiser, il est fort probable qu’il en arrive encore aujourd’hui.

Pour ces deux produits Bose, il ne faut pas s’attendre à ce que les promotions restent très longtemps pour le Prime Day sur Amazon, elles ne dureront pas plus longtemps que ce soir. Ce mardi est la dernière occasion pour saisir l’excellent casque sans fil et à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II (avec l’assistant vocal Alexa et Google Assistant) ou encore cette barre de son pour la TV Bose Solo 5.

Voir l’offre sur Amazon

Tout le monde le sait, Bose est une des marques de référence dans le son et sur la réduction de bruit. Elle fait vraiment très peu de promotions, et c’est donc une chance qu’il faut utiliser au mieux pendant cet Amazon Prime Day. C’est le moment de faire des économies sur des produits d’exception, et vous ne pourrez pas le regretter. Pour bien préparer les vacances d’été, ces deux accessoires sont essentiels.

Le casque QuietComfort 35 II en vente flash

Pour rendre son Prime Day attractif, Amazon a été dans l’obligation de trouver des partenaires de choix pour faire des remises sur leurs produits. Il a donc sélectionné les plus grands de chaque industrie – et dans la musique il s’est logiquement tourné vers Bose. Le casque Bose QuietComfort 35 II qui est en promotion pour le Prime Day est un excellent produit, et nous l’utilisons très régulièrement.

Si une nouvelle version (Headphones 700) vient tout juste de sortir, le rapport qualité prix du QC 35 II en soldes est imbattable : 270€ au lieu de 379€, c’est généreux. Pour rappel, au delà d’avoir un très bon son, et un confort idéal grâce aux coussinets qui viennent entourer les oreilles, le casque sans fil Bose est aussi équipé d’un système de réduction de bruit qui peut aider à se concentrer ou s’endormir – au choix. A noter qu’il a plus de 10 heures d’autonomie, ce qui est pratique pour les longs vols par exemple, ou sur une journée intense de travail.

Pour ceux qui veulent customiser leur TV et améliorer l’expérience, la barre de son Solo 5 qui est en vente flash pour le Prime Day vous changera la vie. Elle propose une qualité bien supérieure à celle de n’importe quel téléviseur, et elle vient se placer en dessous de celui-ci. Elle fait 54 centimètres de long pour un poids de 1,69 kilos. Elle se déplace donc facilement, et elle n’est pas que connectée à la TV : vous pouvez relier n’importe quel appareil en Bluetooth pour vous en servir d’enceinte.

Le Amazon Prime Day est un événement commercial qui est toutefois réservé aux clients Prime de la plateforme marchande. Si vous ne l’êtes pas, pas de panique : il suffit de souscrire à l’offre gratuite et sans engagement au moment de la validation de votre commande. C’est un bon moyen de profiter de ces excellents deals qui sont par défaut réservés aux membres Prime. La plateforme marchande vous assure donc aussi en parallèle la livraison en un jour ouvré gratuite, ainsi qu’un accès à divers services.

Pour voir l’offre sur la Bose Solo 5 :

Voir l’offre sur Amazon