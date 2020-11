Bon Plan : casque Bose QC35 II offert pour l’achat d’un Pixel 4a 5G 🔥

DĂ©voilĂ© le mois dernier, le Pixel 4a 5Gest enfin disponible en France. ProposĂ© Ă 499 euros, il ne manque pas d’atouts. Google a corrigĂ© de nombreux dĂ©fauts de son prĂ©dĂ©cesseur et confirme son savoir-faire en matière de photographie. Cela vous fait envie ? Sachez que RED by SFR propose le Pixel 4a 5G dès maintenant, avec le casque Bose QC35 II offert :

Cette annĂ©e, Google revoit donc sa stratĂ©gie commerciale et opte pour un smartphone Ă l’excellent rapport qualitĂ©-prix. Pour 499 euros, le Pixel 4a 5G affiche des caractĂ©ristiques techniques qui n’ont rien Ă envier aux meilleurs du marchĂ©… mais pour presque deux fois moins cher.

Pixel 4a 5G chez RED by SFR : un rapport qualité/prix imbattable

Alors que la plupart des constructeurs tendent à augmenter le prix de leurs modèles (au delà des 1000 euros pour certains), Google mise sur un smartphone équilibré au prix contenu. Le Pixel 4a 5G est proposé à 499 euros, et surtout le Bose QC35 II est offert pour tout achat avant le 18 novembre.

Pourtant, ce Pixel 4a 5G ne manque pas de qualitĂ©s. Il se montre mĂŞme bien plus Ă©quilibrĂ© que son prĂ©dĂ©cesseur. Google a corrigĂ© les problèmes d’autonomie et fait donc de ce nouveau modèle l’un des plus endurants du marchĂ©. Évidemment, ce Pixel 4a 5G fait honneur Ă ses prĂ©dĂ©cesseurs et s’impose comme une rĂ©fĂ©rence de la photographie.

L’arrivĂ©e du Pixel 4a 5G dans le catalogue de RED by SFR est une excellente nouvelle. Alors qu’il ne proposait que des forfaits et box, l’opĂ©rateur s’est lancĂ© dans la commercialisation de smartphones nus. Acheter le Pixel 4a 5G chez RED by SFR prĂ©sente donc l’avantage de ne pas avoir Ă s’engager sur un abonnement mobile, comme sur n’importe quel site e-commerce.

Le Pixel 4a 5G, une valeur sûre

Avec son Pixel 4a 5G, Google change donc de stratĂ©gie et mise sur un smartphone complet au prix contenu. A l’avant, l’Ă©cran OLED de 6,2 pouces Full HD+ flatte la rĂ©tine. Aussi, l’intĂ©gration exemplaire de la dalle participe Ă son aspect rĂ©solument premium. Cerise sur le gâteau, le Pixel 4a 5G propose la mĂŞme puissance que le Pixel 5, vendu 130€ plus cher.

Sous le capot, le Pixel 4a 5G renferme une puce Snapdragon 765G optimisĂ©e pour le gaming, une batterie de 3800 mAh assurant une excellente autonomie ainsi que la charge rapide. Bien Ă©videmment, le Pixel 4a 5G se montre particulièrement douĂ© en photographie. S’il se contente de deux capteurs il jouit toujours du savoir-faire de Google en matière d’optimisation logicielle. Ainsi, le Pixel 4a 5G se classe parmi les meilleurs photophones du marchĂ©.

Pourquoi acheter un Pixel 4a 5G chez RED by SFR ?

On doit bien le reconnaître, le contexte actuel ne facilite pas les achats de produits dits « non-essentiels ». Aussi, les incertitudes sur les stocks restent nombreuses. Si vous voulez mettre la main sur un Pixel 4a 5G on vous conseille de ne pas traîner. Le Pixel 5 est quant à lui épuisé chez la plupart des marchands.

RED by SFR propose donc ce Pixel 4a 5G sur son site officiel au prix de 499 euros, avec le QC35 II offert. Le smartphone est disponible pour tous, que vous soyez client de l’opĂ©rateur ou non. L’avantage ici est queRED by SFR vous envoie le smartphone chez vous, pas besoin de vous dĂ©placer pour rĂ©cupĂ©rer votre Pixel 4a 5G en boutique. Pour profiter du casque Bose offert, il vous suffira de retourner l’ODR directement avant le 18 novembre.

