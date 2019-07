Bon plan : Oculus Go à 149€ au lieu de 229€ chez Amazon 🔥

L’Oculus Go est un casque de réalité virtuelle racheté par le géant Facebook il y a quelques années. Il a l’avantage d’avoir un écran intégré dans le casque pour créer un sentiment d’immersion encore plus fort. Pour ce mardi matin du Prime Day Amazon, cet Oculus Go voit son prix chuter à tout juste 149€ pour les clients Prime du marchand. Pour ceux qui ne le sont pas encore, une version d’essai gratuite de 30 jours sans engagement est disponible.

Casque Oculus Go 32 Go à 149€ au lieu de 229€

Ces dernières années, les casques de réalité virtuelle se sont développés de manière considérable auprès du grand public. Voir le récent Oculus Go de 32 Go en promotion pour un Prime Day sur Amazon permet d’accéder à la réalité virtuelle à un tarif très avantageux. Pour ce prix là, c’est probablement l’un des meilleurs rapport qualité prix du marché, et il est idéal pour se familiariser avec l’écosystème de VR.

Pour voir l’offre Prime Day sur l’Oculus Go, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

La réalité virtuelle en réduc au Prime Day

C’est à la fin de l’année 2017 que Facebook dévoilait officiellement l’Oculus Go, un casque de réalité virtuelle qui se voulait plus abordable que le premier Rift. Avec l’Oculus Go, l’utilisateur peut avoir une expérience en réalité virtuelle immersive et complète, sans nécessiter d’avoir un ordinateur puissant ou d’un câble. Si une nouvelle version, l’Oculus Quest, a vu le jour entre temps, celle-ci est forcément plus onéreuse (399€ ou 549€ pour les versions 64 Go et 128 Go).

Au niveau des caractéristiques techniques, l’Oculus Go vient avec un contrôleur, et il s’appuie sur le Store Gear VR pour proposer plus d’un millier d’applications, de films et de jeux. Un système avec des enceintes permet d’avoir un son qui est aussi immersif, pour une expérience réussie. Aujourd’hui, et même en dehors du Prime Day Amazon, l’Oculus Go est la meilleure vente dans la catégorie des systèmes de réalité virtuelle pour ordinateur. Mais encore une fois, ce casque de réalité virtuelle n’a pas besoin d’être relié à un PC pour être utilisé, ce qui offre de la flexibilité dans les mouvements.

Amazon laisse de la place à l’Oculus Go

Alors que le prix de base de 229 euros était déjà un très bon compromis pour le casque de réalité virtuelle Oculus Go, l’offre flash pour ce Prime Day Amazon depuis ce mardi matin permet d’offrir un rapport qualité prix imbattable pour le produit. Sur le marché de la réalité virtuelle – qui reste tout de même assez petit au niveau des casques disponibles – vous ne pourrez pas trouver mieux. Mais encore une fois, il s’agit d’une offre flash et le stock à ce prix là est logiquement très limité.

En dehors du casque Oculus Go, le Prime Day Amazon fait une très belle place à tous les produits électroniques. Si l’Oculus Rift ou le Quest ne sont pas en promotion, ce sont des milliers d’autres produits que l’on peut voir sur la plateforme marchande en forte réduction pendant quelques heures. Si elles sont officiellement destinées aux clients Prime, il est toujours possible de souscrire sans aucun engagement à une version d’essai gratuite pour obtenir ces tarifs avantageux. A noter que la carte Prime permet d’avoir aussi la livraison express gratuite en un jour.

Pour ceux qui veulent voir l’Oculus Go lors du Prime Day, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon