Bon plan : Cdiscount explose le prix des Mi 10 Lite 5G (40%) 🔥

Xiaomi est au top quand il s’agit de faire des smartphones avec un excellent rapport qualitĂ© prix. C’est encore le cas di Mi 10 Lite qui est l’un des meilleurs tĂ©lĂ©phones sur le milieu de gamme – et compatible avec le rĂ©seau 5G.

Le marchand français Cdiscount dévoile pour le début du Black Friday un deal irrésistible sur le smartphone. Ce dernier chute de -40% grâce à une réduction (100 euros) et une ODR de 50 euros. Le smartphone est à 249 euros au lieu de 399 euros. Foncez, le stock va partir (très) vite.

Dans le cas oĂą vous recherchez un smartphone accessible, mais qui ne fait pas de concessions sur les performances ou la compatibilitĂ© 5G, le Mi 10 Lite est fait pour vous. Le tĂ©lĂ©phone vient avec un Ă©cran OLED, une offre photo avec un quadruple module photo ainsi qu’une autonomie de 2 jours avec une utilisation de base. Ce smartphone Android Ă plusieurs atouts de poids, mais il sait rester accessible Ă un grand nombre de personnes.

Le Mi 10 Lite, la compatibilité 5G à prix réduit

Outre ses smartphones habituels —dont le rapport qualitĂ©-prix n’est plus Ă prouver, Xiaomi se tourne dĂ©jĂ vers la conception de modèles 5G. C’est le cas du Mi 10 Lite, ce qui veut dire qu’il sera parfaitement adaptĂ© aux usages dans les annĂ©es qui viennent. Son tarif de base est dĂ©jĂ convaincant, l’offre spĂ©ciale Black Friday de Cdiscount le rend encore plus sĂ©duisant sur le marchĂ©. On rappelle qu’il profite de 150 euros de rabais avec la rĂ©duction de 100 euros et l’ODR.

Voici un peu plus de dĂ©tails sur la fiche technique du Mi Lite 10 que nous avons mentionnĂ© plus haut. Le tĂ©lĂ©phone possède un bel Ă©cran AMOLED de 6,57 pouces pour quadruple module photo. Ce dernier se compose d’un capteur principal de 48 MP ainsi que d’un module ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi que d’un objectif macro et d’un capteur de profondeur. CĂ´tĂ© design, on note de belles finitions qui donnent un rendu rĂ©ussi Ă l’appareil.

Ce Mi 10 Lite 5G embarque un processeur Snapdragon 765G. Ce n’est pas le dernier modèle de la marque, il se prĂ©sente comme une version intermĂ©diaire qui fait largement le job au quotidien. Vous pouvez ĂŞtre assurĂ© de rĂ©duire le temps de latence Ă l’ouverture et Ă la navigation sur vos applications favorites. Ce n’est pas la dernière puce, mais elle n’empĂŞche pas le tĂ©lĂ©phone de se positionne au top de sa catĂ©gorie.

L’autonomie est un des gros points forts du Mi 10 Lite. Et pour cause, le smartphone peut se vanter d’embarquer une batterie de 4 160 mAh, c’est autant que certains smartphones premium. Ainsi, l’appareil peut tenir 2 jours avec une utilisation classique. Sinon, il profite aussi de la charge rapide de 20W. Xiaomi a toujours accordĂ© de l’importance Ă la batterie de ses appareils, c’est encore le cas ici.

Parmi la gamme des Mi 10, on retrouve d’autres dĂ©clinaisons que le Mi 10 Lite. Ce dernier est le modèle plus accessible de la gamme en termes de prix. Sinon, cette gĂ©nĂ©ration a aussi donnĂ© lieu Ă la prĂ©sentation des Mi 10 et Mi 10 Pro, des smartphones plus haut de gamme. Ils ont changĂ© un peu les habitudes de Xiaomi, car la marque se focalisait plutĂ´t sur les entrĂ©es et les milieux de gamme jusqu’ici. Ce sont de bons smartphones, mais leur rapport qualitĂ©-prix n’est pas aussi compĂ©titif que les catĂ©gories sur lesquelles le constructeur se place habituellement.

Cdiscount fait fort Ă Black Friday

Cdiscount est un grand spĂ©cialiste des promotions sur les smartphones de Xiaomi depuis de nombreuses annĂ©es. C’est un plaisir de voir qu’il conserve cette tradition en cette fin d’annĂ©e. Cela laisse la possibilitĂ© aux utilisateurs de faire d’excellentes affaires, avec le Mi 10 Lite ou d’autres appareils de la marque chinoise. Toutefois, ce deal est une offre Ă©clair qui risque de disparaĂ®tre dans les heures Ă venir.

La promotion sur le Mi 10 Lite Ă 249 euros cumule deux deals. En effet, Cdiscount a dĂ©voilĂ© une remise de 100 euros sur le smartphone, soit 25%. Elle fait passer le prix de l’appareil de 399 euros Ă 299 euros. Grâce Ă l’ODR en plus, le prix perd 50 euros de plus. Pour profiter de cette ODR, il faut envoyer un PDF Ă Xiaomi, la pratique est simple. Avec ces rĂ©ductions, le smartphone Xiaomi tombe Ă 249 euros seulement.

Le Mi 10 Lite n’aura certainement pas le droit Ă de meilleures remises d’ici la fin de l’annĂ©e. Cela risque aussi d’ĂŞtre pareil pour tous les autres smartphones 5G, sachant que la majoritĂ© d’entre eux sont plus chers. On note que le produit Xiaomi vient avec 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage en plus d’une belle autonomie, le tout sous le seuil des 250 euros.

Le Mi 10 Lite au top chez le marchand

Le deal poussĂ© par Cdiscount sur le Mi 10 Lite est une vente flash, elle a vocation Ă se terminer très vite. Et pour cause, les stocks sont limitĂ©s —en plus du temps. Si vous hĂ©sitez encore, c’est le moment de franchir le cap. Il s’agit d’une belle surprise qui concerne un smartphone rĂ©cent qui a l’avantage de se doter de la compatibilitĂ© 5G. Le cyber-marchand français propose le meilleur prix.

Black Friday a officiellement lieu ce vendredi 4 dĂ©cembre en France. Mais Cdiscount affiche des promotions de haut vol depuis quelques jours dĂ©jĂ , les français ont l’opportunitĂ© de faire de belles opportunitĂ©s en cette fin d’annĂ©e. Il dĂ©voile des remises premium sur des produits qui le sont tout autant. Le deal sur le Mi 10 Lite fait partie des surprises que rĂ©serve le marchand Ă tous ses clients.

Si vous craquez pour le Mi 10 Lite, Cdiscount vous offre la possibilitĂ© de faire un retour dans les 14 jours qui suivent la livraison. Le retour est gratuit, sans justification, et le site e-commerce vous rembourse Ă 100% votre achat. C’est l’assurance d’avoir droit Ă un filet de sĂ©curitĂ© lors de vos achats en ligne.

