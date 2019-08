Bon Plan Cdiscount : Huawei Mate 20 + Watch GT Sport à 369€ au lieu de 898€ 🔥

Le Huawei Mate 20 est sorti il y a un peu moins d’un an, et se place comme un excellent modèle. Avec cette énorme réduction de plus de 500€ chez Cdiscount, son rapport qualité-prix est excellent. Il propose 128 Go de stockage, 4 Go de RAM et tourne grâce à SoC Kirin 980, un des processeurs les plus puissants du marché actuellement.

Il propose un écran FHD+ de 6,53″ et sa plus grande force est son autonomie, le Mate 20 étant l’un des smartphones les plus endurants actuellement disponibles grâce à sa batterie de 4000 mAh. La double SIM et de la partie, et vous pourrez aussi étendre le stockage en cas de besoin jusqu’à 256 Go grâce au slot NanoSD (un format propriétaire de Huawei). Le modèle mis en vente flash par Cdiscount est le Huawei Mate 20 noir. Pour la sécurité, il utilise un capteur d’empreinte sous l’écran, qui laisse toute la place à la dalle.



Au niveau photo, on retrouve sur ce Huawei Mate 20 en promotion un capteur selfie de 24 Mpx à l’avant (dans une encoche en forme de goutte d’eau), et un triple capteur à l’arrière de 12 Mpx, 8 Mpx (zoom) et 16 Mpx (ultra grand-angle). Le Huawei Mate 20 est un modèle très équilibré, et ce prix est parfait si vous hésitiez.

Le produit offert dans ce bon plan, en plus de la grosse remise sur le Mate 20, c’est la montre connectée Huawei GT Sport. Sortie au même moment que le smartphone, elle se trouve aujourd’hui aux alentours de 150€ sur le marché. Comme Samsung, Huawei a choisi de se passer de Wear OS pour cette smartwatch, qui utilise un système maison, LiteOS.Elle utilise un écran circulaire de 1,39 pouce et embarque un GPS et un capteur cardiaque.

Résolument orientée sport, la Watch GT peut suivre tout un tas d’activité physique ainsi que votre sommeil. Mais, comme le Mate 20 son atout principal est son autonomie, qui monte à 7 jours, ce qui est à peine croyable sur une montre connectée. Si vous cherchiez une montre connectée et un smartphone, le package est parfait. Si la montre vous intéresse moins, elle sera facilement revendable comme neuve.

Ce double bon plan Cdiscount Huawei ne restera pas forcement très longtemps en ligne, soyez rapide si vous voulez en profiter.

