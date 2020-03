Bon Plan Cdiscount : l’excellent aspirateur balai Xiaomi à prix cassé 🔥

Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur-balai efficace, peu encombrant et à un tarif abordable, Cdiscount vient de lancer une vente flash pour l’excellent Xiaomi Dreame V9, dont le prix chute à 169€ aujourd’hui. Le produit est expédié par Cdiscount, la livraison est donc gratuite !

Alors que Dyson bénéficie d’une très belle aura marketing, les modèles Xiaomi n’ont rien à leur envier, et le prix est largement plus abordable. L’aspirateur-balai sans fil Xiaomi Dreame V9 est vendu avec quatre brosses différentes. La première est dédiée au nettoyage des planchers en bois et les carreaux. Une brosse dédiée aux acariens vous permet de nettoyer les matelas et les linges (avec une efficacité supérieur à 99,9%), une petite tête permet de nettoyer les petits objets et la dernière est dédiée aux endroits difficiles d’accès.

Des caractéristiques techniques à la hauteur, un prix contenu

Alors que la gamme V chez Dyson coûte souvent 4 fois ce prix, le Xiaomi Dreame V9 bénéficie de caractéristiques très intéressantes. Il est livré avec un dock de rangement que vous pouvez (ou non) choisir de fixer au mur.

Il intègre un filtre HEPA pour les particules, et peut aspirer en mode turbo à une vitesse de 100 000 tours par minute. Il n’en reste pas moins silencieux, avec un niveau minimal de 72 dB. Ce qui est le plus important dans ce genre de produit, c’est l’autonomie. Le Xiaomi Dreame V9 permet de nettoyer pendant 30 minutes sans avoir à le recharger. Pour récupérer les 100% de batterie, il faut compter un peu plus de 3 heures en le plaçant simplement sur le dock.

Pour la maison, mais pas seulement

Ce qui est pratique avec ce genre de produit c’est qu’il est très facilement transportable. Le Xiaomi Dreame V9 est donc aussi un modèle de choix pour nettoyer la voiture, et les différentes brosses vous permettent de nettoyer les grosses saletés, mais aussi la poussière, les pollens ou les poils d’animaux.

Il est aussi très léger avec ses 1,5kg sur la balance, et permet de vider le contenu de son bac très simplement, en un clic. Vous pouvez enfin l’entretenir très simplement. Les avis sur Cdiscount sont sans appel, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 pour cet aspirateur-balai sans-fil.

Les jours imbattables Cdiscount, c’est bientôt fini

Ce bon plan Cdiscount est disponible pour l’opération les jours imbattables du marchand. Pendant toute l’opération, le marchand se met en mode réductions, avec des milliers de promotions sur des produits très populaires. Pendant les jours imbattables Cdiscount, vous pouvez donc retrouver de ventes flash et bons plans sur les produits de marques comme Xiaomi, Samsung, Apple et tous les autres.

Le point fort du marchand, c’est l’immensité de son catalogue qui vous permettra de trouver votre bonheur. Que vous cherchiez un nouveau smartphone, un aspirateur-balai ou un canapé, Cdiscount met à disposition des offres très agressives. Cdiscount Mobile propose aussi le meilleur forfait mobile du moment jusqu’à ce soir minuit, avec 200 Go de données pour 9,99€ par mois pendant un an !

