Bon Plan : ce SSD Samsung 1 To à prix cassé sur Amazon (-34%)

Les SSD de chez Samsung sont présents dans beaucoup d’ordinateurs de nos jours. Pourquoi prendre un SSD au lieu d’un disque sur classique ? Ces SSD nous procurent de très bonnes performances pour longtemps et à prix très attractif. Aujourd’hui, nous vous proposons un bon plan qui pourrait en intéresser plus d’un que vous soyez gamer ou pas ! Le Samsung 860 QVO est à 99,66 € au lieu de 149,99 € chez Amazon. Un SSD convoité qui descend de nouveau en dessous la barre des 100 €.

Profiter de l’offre

Le Samsung SSD interne 860 QVO 2,5’ est un bon très bon modèle à avoir dans sa tour afin de booster les performances de celle-ci. Ce SSD de 1 To pourra largement convenir pour accueillir votre système d’exploitation ou même vos jeux. De notre côté, nous penchons plus sur une utilisation gaming de ce 860 QVO. Pourquoi ? Grâce à ses 550 Mo/s de lecture et 520 Mo/s d’écriture qui permettent de raccourcir au maximum les temps de chargement de vos jeux.

Pour l’accompagner dans sa longue vie, le logiciel (Samsung Magician) l’accompagnera afin de réaliser vos copies ou même de contrôler ses performances à votre guise. Ce 860 QVO est rodé pour tourner votre ordinateur pendant longtemps. Un excellent SSD qui se plus est garanti trois ans ou en équivalence de 1 440 TO d’écriture. Celui-ci peut également se convertir en SSD externe à l’aide d’accessoires non fournis avec bien entendu.

Le SSD parfait pour un usage varié

Ce Samsung SSD interne 860 QVO est un bon plan à étudier. Il convient parfaitement pour les gamers ou même pour un usage bureautique ou multimédia. Vous pourrez retrouver ce bon plan sur Amazon où ce SSD interne sata est au prix de 99,66 € au lieu de 149,99 euros soit 34 % de réduction. Un SSD avec de telles capacités n’est pas à laisser partir.

Profiter de l’offre