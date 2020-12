Bon plan : la Nintendo Switch édition spéciale en vente flash 🔥

Le Black Friday a été rythmé par des ventes flash sur des produits premium et populaires. Ce dimanche, on retrouve une offre éclair sur la mythique Nintendo Switch édition spéciale Animal Crossing. Pour bénéficier de cette promotion, il faut se tourner vers Amazon ou Cdiscount. Ce dernier propose également une série de packs avec la Switch (ou la version Lite) en belle promotion.

Bons plans Nintendo Switch au Black Friday

Ci-dessus, vous avez donc une petite sélection de toutes les offres qui sont disponibles sur la Nintendo Switch. Dans tous les cas, la console est vendue dans un bundle avec un (ou plusieurs) jeu. En soi, ça n’est pas vraiment un problème puisqu’il faut obligatoirement des jeux pour profiter de cette dernière. Selon votre profil, vous pouvez avoir des packs qui incluent des jeux vidéo variés.

Parmi les packs de Nintendo Switch qui sont mis en avant pour Black Friday, on retrouve les jeux les plus populaires. Outre le jeu Animal Crossing, il y a également Zelda, Mario Kart ou encore Super Mario Deluxe. Plus tôt dans la matinée, on a aussi vu un pack avec Mario Kart avec des volants. Cela dit, Cdiscount vient d’arriver en rupture de stock de ce dernier.

La Nintendo Switch en promotion surprise

C’est vraiment une surprise que de voir la Nintendo Switch en réduction pour le Black Friday. En effet, la console nippone n’a pas besoin de remise pour bien se vendre. Plus tôt dans l’année, elle a même été en rupture de stock. Avec le confinement, les français se sont précipités sur les consoles de jeux, et la Nintendo Switch a été indisponible pendant plusieurs semaines.

En 2020, la Nintendo Switch sera encore probablement la console la plus vendue de l’année 2020. Déjà l’an dernier, elle s’était positionnée devant la PS4. Ces deux consoles ne sont pas en concurrence directe puisque la Switch est une console portable. Elle se transporte donc très facilement partout, ce qui n’est pas le cas des PS4 ou les Xbox One.

Si les PS5 et Xbox Series sont désormais annoncées, elles sont toujours en rupture de stock partout. Pour ce Noël, la Nintendo Switch est donc la seule et unique console de dernière génération qui sera disponible. Avec les promotions affichées pour ce dimanche de Black Friday sur Amazon et Cdiscount, les quelques unités disponibles devraient partir à une vitesse ultra rapide.

Sur chacun des packs avec la Nintendo Switch qui est proposé plus haut, vous pouvez faire quelques dizaines d’euros d’économies. Ce qui est plutôt agréable, c’est que chacun des jeux qui sont proposés sont populaires. C’est donc une belle économie que vous pouvez faire. Il ne faut pas s’attendre à 20% de remise sur la Switch, on ne l’a tout simplement jamais vu depuis sa sortie en 2017.

Par défaut, il faut savoir que la console Nintendo Switch est vendue à 299€. C’est un peu moins qu’au moment de sa sortie, où elle était disponible pour 329€. En incluant des jeux qui coûtent entre 40€ et 70€, vous arrivez donc à un bundle entre 350€ et 400€ pour la console plus un jeu. Ici, vous pouvez faire quelques petites économies qui sont quand même toujours précieuses.

Attention, les stocks disponibles sur la Nintendo Switch ne vont pas rester très longtemps en ligne. Une majorité des packs mis en avant par Cdiscount sont déjà en rupture de stock. Amazon fait quelques remise sur les Switch (avec un seul jeu) ou même sur la Switch Lite. On rappellera que la Switch classique est plus complète puisqu’elle peut aussi être branchée sur un écran (comme une TV).

Cdiscount et Amazon au top pour le Black Friday

Depuis le début du Black Friday, Amazon et Cdiscount se sont montrés vraiment très actifs en matière de promotions. Les deux premiers acteurs du e-commerce en France n’ont laissé aucune chance à la concurrence avec des réductions très élevées sur des produits très prisés. C’est le cas avec cette Nintendo Switch qui fera parti des cadeaux les plus populaires sous le sapin cette année.

Au delà du fait qu’elle soit transportable facilement, la Nintendo Switch est aussi une console inter-générationnelle. C’est un produit qui se partage très bien en famille et qui a donc ce côté convivial que d’autres consoles n’ont pas. C’est aussi pour cela qu’elle se vend aussi bien et qu’elle devrait vite partir à l’occasion de cette vente flash spéciale.

Selon le marchand que vous choisirez, vous n’aurez pas les mêmes conditions sur les retours. En effet, chez Amazon, si vous achetez une Nintendo Switch, vous avez jusqu’au 31 janvier pour pouvoir la renvoyer (si le cadeau ne plait pas). Chez Cdiscount, vous avez 14 jours pour retourner votre achat. C’est la même politique que l’on retrouve sur Fnac et Darty, qui se cantonnent au minimum légal de 14 jours.

Outre le deal sur ces packs de Nintendo Switch, il y a des milliers d’offres éclair à saisir encore ce dimanche. Amazon et Cdiscount sont toujours aussi généreux dans la qualité des offres, mais elles se font plus rares. Alors que la demande est très forte cette année sur internet (en raison du contexte sanitaire actuel), les produits partent très vite. Il ne serait pas surprenant de voir les consoles Switch arriver en rupture au courant de cette journée.

