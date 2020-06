Bon plan : comment avoir le Huawei P30 Pro à partir de 1€ ? 🔥

En ce mois de juin, Bouygues Telecom dévoile quelques précieux bons plans sur les derniers nés de chez Huawei. Les gammes de Huawei P30 et les P40 bénéficient de diverses remises et remboursements qui permettent de les acheter à un coût initial très préférentiel.

Pour cela, il faudra s’engager sur un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go et un échelonnement du paiement dans la durée. Au final, le coût initial pour un Huawei P30 Pro peut être d’un euro, puis 8€ par mois durant 24 mois. Il en va de même pour le Huawei P40, qui a été officialisé au courant du mois de mars dernier. Pour découvrir sans plus attendre cette offre, c’est par ici :

Huawei P30 Pro, une immense réussite

Il est sorti au début de l’année 2019, mais il reste l’une des meilleures ventes de smartphones premium en 2020. Le Huawei P30 Pro est selon nous toujours l’une des stars de cette année malgré l’arrivée de modèles de la concurrence. Il faut dire que ce dernier était précurseur sur de nombreux points en 2019, et que son rapport qualité prix s’est amélioré avec le temps. S’il est officiellement disponible « nu » pour 579€ aujourd’hui, Bouygues Telecom vous propose un moyen pour étaler son coût et ne débourser qu’un seul euro lors de l’achat.

Si vous avez besoin de vous convaincre du produit, vous pouvez consulter notre vidéo ci-dessus. Parmi les caractéristiques qui font du Huawei P30 Pro un produit exceptionnel, on peut citer son superbe écran OLED de 6,47″, son processeur ultra-puissant (Kirin 980), son excellente autonomie (avec une batterie de 4 200 mAh) ou encore son quadruple capteur photo (40 MP x 20 MP x 8 MP + capteur ToF) à l’arrière. En 2019, ce smartphone se positionnait comme le premier à offrir un système de recharge sans fil inversée.

La procédure pour obtenir le Huawei P30 Pro dès 1€

Il vous suffit de vous rendre sur le site de Bouygues Telecom pour comprendre comment acheter le Huawei P30 Pro à partir de 1€. Ci-dessous, nous allons toutefois vous détailler la procédure qui vous permettra d’obtenir ce tarif préférentiel à l’achat. Cette même méthode vous permettra d’acheter le Huawei P30 à 1€ et le P40 à 1€ également – mais aussi le dernier P40 Pro à 99€.

Méthode pour avoir le Huawei P30 Pro à 1€

Commander le Huawei P30 Pro à 171€ sur Bouygues Telecom Profiter de la première remise de 100€ (après remboursement) Profiter du bonus de reprise boosté de 70€ Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go 24 mois Payer 8€ par mois durant 24 mois (échelonnement de paiement)

Vous pouvez donc cumuler une première remise de 100€ (via ODR) avec un bonus à la reprise de 70€ – soit 170€ d’économies au total – pour l’achat d’un Huawei P30 Pro. Sur les derniers Huawei P40 et P40 Pro, ce bonus de reprise s’élève à 100€. Ce bonus de reprise vient s’ajouter au montant de la reprise par défaut de votre ancien smartphone.

Dans tous les cas, il faudra en parallèle échelonner le paiement (24 mois x 8€ par mois) dans la durée pour obtenir un coût initial aussi avantageux. Bouygues Telecom vous offre cette possibilité si et seulement si vous souscrivez à ce Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go.

Voici le visuel de l’offre sur le Huawei P30 Pro chez Bouygues Telecom :

A quel forfait faut-il souscrire ?

Si vous ne voulez quasiment rien débourser pour ce smartphone, il faudra souscrire au Forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go de l’opérateur. Ce dernier permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 70 Go de data par mois pour 30,99€ par mois pendant un an. Au delà de cette période, le coût mensuel de l’abonnement remonte à 45,99€ par mois. Si vous avez une Bbox, Bouygues Telecom offre 7€ de remise sur l’abonnement mensuel.

Pour en savoir plus sur cette offre, c’est ici :

