Bon plan : comment obtenir un iPhone 11 à 199€ seulement ?

Bouygues Telecom est hyper actif en ce deuxième week-end de mai. L’opérateur télécom historique a officialisé son opération « Ensemble à la maison » qui permet d’avoir de très belles remises sur divers produits. C’est le cas par exemple des nouveaux iPhone 11 dont le prix tombe à 199€ seulement. Pour cela, il faudra souscrire à un forfait avec engagement et échelonner le paiement dans la durée.

Si vous décidez de partir pour un forfait sans engagement B&YOU, Bouygues Telecom vous offre quand même 30€ de remise sur l’iPhone 11. Autrement dit, il tombe ainsi à 779€ au lieu 809€. C’est déjà mieux que rien, surtout quand on sait qu’Apple n’est pas très friand de remise sur les smartphones.

Pour découvrir toutes les offres sur l’iPhone 11, c’est par ici :

Le meilleur rapport qualité prix pour Apple

En septembre dernier, Apple officialisait sa nouvelle génération, les iPhone 11. La version de base bénéficie de performances supérieures aux précédents iPhone – avec un prix plus faible. Clairement, la marque à la pomme a revu complètement sa copie pour offrir un meilleur rapport qualité prix afin de gonfler ses volumes de ventes de hardware. En optant pour l’offre spéciale Bouygues Telecom, ce nouvel iPhone devient encore plus abordable.

Au niveau des caractéristiques techniques, il faut tout d’abord savoir que l’iPhone 11 est équipé d’un écran LCD de 6,1 pouces. Si Apple n’a pas encore franchi le cap du OLED pour ses smartphones les moins chers, la qualité reste tout simplement excellente. La marque a également rajouté un capteur photo supplémentaire (soit 2 au total) à l’arrière, avec une offre photo globale qui enregistre une très nette amélioration. Le mode ultra-grand angle séduit énormément, c’est idéal pour les paysages.

Concernant la puissance de l’iPhone 11, on est sur un tout autre niveau que l’iPhone XR. Il est équipé de la puissante puce A13 Bionic, et il possède une autonomie encore plus longue que les précédentes versions. Autrement dit, vous durerez largement une journée et demie avec le smartphone. Vous pouvez évidemment recharger l’appareil sans fil, une solution qui est désormais disponible sur tous les appareils électroniques de l’américain.

Comment avoir l’iPhone 11 à 199€ ?

L’iPhone 11 est un smartphone résolument premium, et son prix démarre à 809€ pour la version avec 64 Go de stockage. Chez Bouygues Telecom, on a mis en place un système qui permet d’avoir un tarif avantageux sur le téléphone, avec un échelonnement du paiement. Avec cette méthode, les clients de l’opérateur peuvent profiter d’un coût fixe initial bien plus faible – à partir de 199€.

Méthode pour avoir l’iPhone 11 à 199€

Commander l’iPhone 11 à 319€ sur Bouygues Telecom Profiter de la première remise de 50€, soit 269€ pour l’iPhone 11 Entrer le code promo BOUYGUES70 pour avoir 70€ de remise en plus Prendre le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go 24 mois Payer 8€ par mois pendant 24 mois (échelonnement de paiement)

Bonus : si vous retournez votre ancien smartphone à l’opérateur Bouygues Telecom au même moment, l’opérateur vous rajoute jusqu’à 70€ de bonus en plus de la prime classique pour la reprise du mobile. Au final, le téléphone ne vous coûtera donc que 129€ au lieu de 199€.

Forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go

Si vous décidez d’opter pour la formule qui vous fait sortir le moins d’argent immédiatement, il faudra opter pour le forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go chez Bouygues Telecom. Comme vous pouvez l’imaginer, il est vraiment très complet à tous les niveaux : appels, SMS et MMS en illimité, 70 Go de data pour 30,99€ par mois (si vous conservez votre numéro). Au delà de la première année, il faudra ensuite compter 45,99€ par mois. Pour rappel, en optant pour cette formule, vous serez engagé sur 24 mois.

On rappellera également que si vous êtes déjà titulaires d’une box internet chez Bouygues Telecom, vous bénéficierez d’une remise de 7€ par mois pendant toute la première année (soit 23,99€ par mois pour ce forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go). Enfin, il faudra aussi rajouter une cotisation de 8€ par mois pendant 24 mois pour couvrir le coût du smartphone.

Pour en savoir plus sur cet iPhone 11, c’est ici :

