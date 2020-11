Bon plan : CyberGhost vous offre jusqu’à 5 ans de VPN 🔥

Alors que le Black Friday a eu lieu hier de maniĂšre officielle, certains services poursuivent leur offre de quelques heures pour les retardataires. C’est le cas du VPN CyberGhost qui vient de mettre en ligne une promotion valable sur son forfait 3 ans.

À ce titre, vous pourrez vous procurer le VPN pour seulement 2 euros par mois grĂące Ă une remise de 83% et 3 mois gratuits. On ne parle pas de petites Ă©conomies puisqu’en temps normal, l’abonnement coĂ»te 11,99 euros par mois. Au final, avec cette remise, vous allez pouvoir utiliser le VPN pendant 6 ans…au mĂȘme prix qu’une annĂ©e classique.

Une fois le VPN installé, vous pourrez naviguer en sécurité et simuler des localisations virtuelles dans 90 pays du monde. CyberGhost VPN vous permettra aussi de débloquer des contenus en streaming (chaßnes TV, programmes sportifs et plateformes de SVoD).

Ci-dessous, l’offre CyberGhost pour le Black Friday :

Voir l’offre CyberGhost VPN

Pourquoi choisir l’application CyberGhost VPN ?

CyberGhost est une application VPN complĂšte qui n’en reste pas moins simple Ă utiliser. Depuis son interface, vous pourrez vous connecter en un clic au serveur de votre choix de façon manuelle ou automatique selon vos besoins. Les utilisateurs ne manqueront pas de choix car CyberGhost dispose de plus de 6 600 serveurs dans 90 pays. Parmi les serveurs mis Ă disposition, certains sont optimisĂ©s pour le streaming (Netflix, Hulu, YouTube, BBC iPlayer…) et d’autres pour le tĂ©lĂ©chargement en P2P.

DĂšs son activation, CyberGhost applique un chiffrement type AES de 256 bits sur vos donnĂ©es personnelles et vos activitĂ©s en ligne afin que tout reste confidentiel et Ă l’abris des tiers malveillants. À ce propos, il faut savoir qu’il s’agit d’un VPN no-log, c’est-Ă -dire qu’il ne collecte aucun journal de connexion de ses utilisateurs. Le VPN garantit Ă©galement votre anonymat en masquant votre adresse IP et en la remplaçant par une appartenant Ă son rĂ©seau. Ainsi, il est impossible pour les sites web visitĂ©s de connaĂźtre votre emplacement rĂ©el.

Par ailleurs, il faut savoir qu’un compte CyberGhost inclut plusieurs connexions VPN. L’application est donc utilisable sur sept appareils en simultanĂ©. Vous pourrez l’installer sur ordinateurs sous macOS, Windows et Linux, sur iPhone et iPad ainsi que smartphones, tablettes et Smart TV Android. Si vous avez un routeur compatible, vous pourrez configurer CyberGhost VPN et protĂ©ger tous les pĂ©riphĂ©riques qui y sont reliĂ©s en ne dĂ©comptant qu’une seule connexion. Pour info, il s’agit d’un des meilleurs VPN pour routeurs.

Pour rĂ©sumer, l’application CyberGhost VPN vous offre :

plus de 6 600 serveurs rapides

90 localisations Ă travers le monde

une navigation anonyme

une sécurité hors-pair

six connexions simultanées

La promotion Black Friday de CyberGhost VPN

Pour le Black Friday, CyberGhost enregistre une grosse baisse de prix de -83% sur sa formule 3 ans et 3 mois gratuits offerts pour toute souscription. Le montant facturĂ© chute Ă 78 euros au lieu d’un prix initial fixĂ© Ă 467 euros. L’offre vous revient donc Ă un prix dĂ©risoire de 2 euros par mois pendant 39 mois. Autant dire que beaucoup d’utilisateurs n’ont pas hĂ©sitĂ© Ă deux fois avant de souscrire, d’autant que l’offre est 100% remboursable pendant 45 jours.

Si vous n’ĂȘtes pas serein Ă l’idĂ©e de vous engager sur une pĂ©riode si longue, sachez que la garantie Satisfait ou RemboursĂ© est justement faite pour vous laisser le temps de tester l’application et de vous faire une idĂ©e sur le VPN CyberGhost avant de prendre une dĂ©cision finale. Dans le cas oĂč vous ne souhaiteriez pas poursuivre dans les 45 jours suivant votre souscription, vous pourrez demander votre remboursement au service client joignable par chat 24h/24 et 7 jours/7. Il est intĂ©gral et sans condition.

Voir l’offre CyberGhost VPN