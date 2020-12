Bon Plan Darty : la liseuse Kobo Clara HD en vente flash pour Black Friday

Le marché des liseuses s’est bien peaufiné ces dernières années et il existe aujourd’hui une alternative au système fermé d’Amazon et de ses Kindle. Son nom : Kobo. Née au Canada, la firme se spécialise depuis 2009 sur les liseuses électroniques et le réussit avec brio. En dix ans, elle a su comprendre les attentes de ses clients pour proposer des produits dépassant les barrières originales de ces remplaçantes des livres en papier.

Son modèle phare, la Clara HD et son écran de 6 pouces, est un vrai succès. Suffisamment compacte pour être transportée partout, elle possède un affichage suffisamment clair pour une excellente visibilité. Ses caractéristiques et son prix ont trouvé l’équilibre parfait, ce qui est encore plus le cas avec cette promotion Black Friday Kobo chez Darty !

Mais en ces temps de confinement et pour pouvoir accéder à plus de 6000 livres sur son appareil à porter de main, l’offre du jour va vous séduire :

La Kobo Clara HD est en promotion à 109,99 € au lieu de 129,99 €. La liseuse possède un écran de 6 pouces avec de l'encre électronique qui ne fatigue pas les yeux, une dalle sans aucun reflet gênant, sans lumière bleue nocive, avec une autonomie de plus de plusieurs semaines et ne se limite pas au catalogue de livres numériques proposés par le store en ligne de Kobo. Notez aussi que les ebooks coûtent entre 20 et 30 % moins chers qu'en version papier.

Proche d’un rendu de livre papier

Kobo est le second vendeur de liseuses du monde. Il se distingue notamment par son écosystème ouvert, qui ne se limite pas à un format prioritaire obligeant ses clients à acheter leurs livres sur le kiosque de Kobo uniquement. Les formats PDF, epub et mobi sont tous disponibles sur la Kobo Clara HD, de quoi pouvoir aller emprunter des ebooks à une bibliothèque par exemple.

On notera par ailleurs que le store officiel de la marque propose des promotions sur ses livres et les prix affichés sont généralement plus bas de 20 à 30 % sur les livres papier.

Face aux livres traditionnels justement, Kobo répond avec une liseuse légère et compacte (166 g), une efficacité indéniable grâce à un processeur de 1 GHz et 500 Mb de RAM et 8 Go de stockage interne. C’est simple : aucune carte SD externe ne peut être intégrée tant il y a suffisamment de place pour enregistrer 6000 livres dans la Kobo Clara HD.

L’affichage de l’écran, dans le détail, revendique une densité de 300 ppp. La différence avec un livre en papier pourrait même ajouter du confort de lecture et une plus grande aisance si vous aviez du mal à rester concentré par le passé.

La Kobo Clara HD partage comme toujours l’un des principaux avantages des liseuses en matière de liberté : la possibilité de pouvoir se plonger dans son livre peut importe qu’il fasse jour ou nuit, sans devoir gêner le monde autour de nous à allumer une lumière. Et l’autonomie de plusieurs semaines ne vous gênera pas, selon les utilisations, il est possible de tenir plus d’un mois avec une seule charge.

L’offre du moment chez Kobo

En ces temps de confinement, la possibilité de pouvoir acheter un livre sans attendre est un vrai plus et c’est peut-être bien le moment pour se remettre à lire ou poursuivre notre parcours de lecteur sans être gêné par la fermeture des magasins.

Kobo l’a compris et cette offre pour une Clara HD à 109,99 € au lieu de 129,99€ chez Darty est très certainement la plus judicieuse pour franchir le pas vers la liseuse simplement. Et comme on dit dans ces cas-là, bonne lecture !

