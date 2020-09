Bon plan : des écouteurs sans fil 7x moins chers que ceux d’Apple pour French Days 🔥

Voil√† maintenant un an que la marque Apple a d√©voil√© les AirPods Pro, de nouveaux √©couteurs sans fil haut de gamme. Dot√© d’embouts en silicone, ce dispositif intra-auriculaire est √©quip√© de la r√©duction de bruit active. Avec cette technologie, l’exp√©rience audio se veut immersive et compl√®te.

Les AirPods Pro ont de nombreuses qualit√©s, c’est ind√©niable. Cependant, ils se positionnent comme un produit premium avec un prix affich√© de 279 euros. Il existe quelques alternatives de choix qui peuvent vous offrir la possibilit√© de profiter d’une belle qualit√© sonore √† un tarif beaucoup plus accessible. C’est le cas des √©couteurs AUKEY actuellement en promo sur Amazon pour les French Days. Les √©couteurs sans fil passent de 69,99 euros √† 27,97 euros dans le cadre de cette op√©ration, c’est un prix imbattable pour un produit de cette facture.

Un mod√®le encore plus r√©cent, qui utilise la recharge par USB-C et qui a un design encore plus proche de celui des AirPods est aussi en promotion √† 28‚ā¨ seulement. Depuis sa sortie en juin 2020, les commentaires sont √©logieux sur ce mod√®le, qui est not√© 4,3/5 chez Amazon pour plus de 5 000 votants ! Pour d√©couvrir sa promo, c’est par ici :

Si vous √™tes en qu√™te d’√©couteurs sans fil √† la hauteur de vos attentes, le dispositif pr√©sent√© par AUKEY saura vous satisfaire. Il se pr√©sente comme une belle alternative aux AirPods Pro… Mais √† un prix beaucoup plus mini, French Days sur Amazon ou non. Ils ne font pas l’impasse sur la qualit√© sonore et l’exp√©rience alors qu’ils sont accessibles √† un plus grand nombre. Il faut pr√©ciser que ces √©couteurs ne proposent pas la r√©duction de bruit active, ce qui est loin de les emp√™cher de se positionner comme un excellent produit sur le march√©.

On ne peut pas nier que le rapport qualit√©-prix des √©couteurs AUKEY est excellent. Avec cette vente flash d√©voil√©e par Amazon pour les French Days, ils sont 7x moins chers que les AirPods Pro d’Apple. Cela repr√©sente un prix de seulement 28 euros contre 279 euros pour les √©couteurs de la marque am√©ricaine. En quelques ann√©es, AUKEY s’est fait une place de choix sur le march√© en proposant des produits de qualit√© tr√®s appr√©ci√©s par le grand public autant que par les sp√©cialistes de la tech. Ils n’ont pas la r√©putation des √©couteurs d’Apple, mais ils savent r√©pondre √† la majorit√© des besoins des utilisateurs. Sur Amazon, 74% des personnes ont attribu√© la meilleure note √† ce produit actuellement √† prix mini.

Pour ce qui est des caract√©ristiques techniques des √©couteurs AUKEY, on peut d’abord √©voquer une autonomie de 4 heures. Comme les AirPods Pro d’Apple, ils sont fournis avec un bo√ģtier de rangement qui fait office d’√©tui de charge : quand vos √©couteurs sans fil sont rang√©s, ils se rechargent tranquillement. Cette m√©thode permet de booster l’autonomie des AUKEY de 4 heures √† 16 heures. Le mod√®le est certifi√© IPX5, ce qui assure son √©tanch√©it√©.

Comme tous ses concurrents sur le marché des écouteurs sans fil, le dispositif de la marque AUKEY en promo sur Amazon pour les French Days fonctionne en Bluetooth. La majorité des fonctionnalités présentes sur les modèles premium comme les AirPods Pro, les les WF-1000XM3 ou les Samsung Galaxy Buds sont incluses avec ces écouteurs sans fil. Toutes ces options justifient un excellent rapport qualité-prix encore amélioré par cette offre flash.

Comme les AirPods Pro et les Samsung Galaxy Buds, les √©couteurs AUKEY se dotent d’embouts en silicone. C’est un design un peu particulier qu’il faut √©voquer, mais il n’a de cesse de conqu√©rir un public plus large au fil des ann√©es. On notera toutefois que la majorit√© des mod√®les premium ont droit √† la r√©duction de bruit active, ce qui n’est pas le cas des appareils de la marque AUKEY.

L’alternative accessible aux AirPods Pro

Si vous prenez les √©couteurs AUKEY chez Amazon dans le cadre des French Days, vous avez le droit √† quelques avantages qui sont √† prendre en compte. Le prix fait parti des arguments les plus agressifs, car le produit passe sous la barre des 40 euros, ce qui repr√©sente une √©conomie tr√®s s√©duisante. Vous pouvez aussi recevoir votre commande dans les 24 heures suivant l’achat, sachant que la plateforme marchande propose une exp√©rience d’achat ultra simplifi√©e.

Le tarif des √©couteurs AUKEY baisse pour les French Days sur Amazon, mais cela ne les emp√™che pas de b√©n√©ficier de toutes les garanties constructeur. La marque vend ses produits directement sur la plateforme marchande, vous √™tes donc assur√© de profiter des avantages. Vous pouvez tester le produit pendant… 45 jours, c’est largement suffisant pour vous faire un avis. Si le mod√®le ne vous plait pas, vous pouvez le renvoyer et profiter d’un remboursement complet sans avoir √† vous justifier.

Pour r√©sumer, ces √©couteurs AUKEY ont droit √† plein d’avantages pour les French Days sur Amazon. S’ils ont d√©j√† eu droit √† quelques remises, il est rare qu’elles atteignent ce niveau ‚ÄĒque ce soit chez le marchand en ligne ou ailleurs. Si vous avez un peu plus du budget, sachez que la plateforme marchande affiche une remise sur les √©couteurs de la marque √† la pomme. Les AirPods Pro d’Apple passent de 279 euros √† 209 euros dans le cadre d’une offre flash. Autant dire que vous devriez trouver votre bonheur avec la paire d’√©couteurs sans fil qui vous convient.

