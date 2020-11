Bon plan : deux casques Bose en forte promotion chez Cdiscount

Aujourd’hui de nombreuses marques proposent des écouteurs ou des casques sans fil, si bien que les consommateurs ont bien du mal à se décider entre un modèle et un autre, et le prix fait bien trop souvent pencher la balance, aux dépens de la qualité du produit.

Bose est une des marques de casque sans fil les plus réputées et performantes du marché, si ce n’est la plus performante. Ces casques sont utilisés dans l’industrie de la musique ou de l’audiovisuel, là où le travail du son est le plus important.

Et aujourd’hui, Cdiscount propose une offre vraiment très intéressante sur deux modèles de la marque américaine. Le Bose 700 ainsi que le QuietComfort 35 II, deux casques réputés pour leur qualité du son, très haut de gamme.

Pour le Bose 700, Cdiscount offre une remise de 130 €, avec un prix de départ à 399 € il est donc maintenant disponible à 269 €.

Le QuietComfort 35 II, est lui plus abordable. Son prix d’origine est de 299 € et avec la promotion du jour il tombe à 189 €, soit 110 € d’économies, une remise de près de 40 %.

Les deux modèles sont des exemples du genre. Ils font partie des tout meilleurs casques audio disponibles et proposent une qualité de son inédite. C’est pour cette raison qu’ils font partie des casques les plus appréciés et les plus commandés sur le site de Bose.

Pour rentrer dans le détail technique, le Bose Headphones 700 est un casque stéréo Bluetooth avec une réception de fréquence allant de 4 à 40 kHz, capable donc de capter toutes les nuances autant dans les graves que dans les notes les plus aiguës. Avec une autonomie de plus de 20 heures, il est le parfait compagnon de route lors d’une sortie urbaine. Grâce à sa technologie de réduction de bruit, il permet d’écouter sa musique sans la moindre perturbation extérieure.

Sur ce point, le Bose QuietComfort 35 II est parfaitement identique. Il dispose également d’une autonomie de 20 heures, il faudra néanmoins compter plus de deux heures pour le recharger entièrement. Mais ce dernier propose une option très appréciable. Il peut également être connecté par câble Jack 3.5, lui permettant ainsi d’économiser de la batterie.