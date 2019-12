Bon plan : le disque dur externe Samsung à -60% sur Amazon 🔥

Le Cyber Monday est le moment idéal pour acheter un disque dur externe de Samsung en promotion. En ce moment sur Amazon, on retrouve le produit avec des remises que l’on a très rarement vu : c’est plus de 50% de réduction sur tous les formats de stockage que l’on peut avoir. Une chose est sûre : il n’y en aura pas pour tout le monde, il faut faire vite !

Voici les principales offres de disques durs externes :

Quel que soit le modèle de disque dur externe en SSD que vous choisissez chez Samsung, il faut savoir qu’ils s’accompagnent tous d’une garantie de 36 mois. C’est donc une assurance qui vous permet de le rendre en cas de problème. Le fabricant coréen se veut toutefois rassurant, et il affirme que même une chute de 2 mètres n’abîmera pas le contenu du boitier. Pour profiter de cette offre incroyable au Cyber Monday sur les disques durs externes Samsung, c’est le moment de sauter sur l’occasion.

Samsung casse les prix au Cyber Monday

Le Cyber Monday est le rendez-vous des bons plans, et Samsung compte bien en profiter. Cette année, c’est le disque dur externe du fabricant qui connait la plus forte baisse de prix parmi sa gamme. Dans tous les cas, c’est environ 60% de réduction dont on peut profiter avec ces promotions. Dans le cas du disque dur externe SSD de 2 To, on peut ainsi économiser plus de 400€ par rapport au prix d’origine. Si Samsung est généralement un peu plus cher que la concurrence, cette remise lui procure un rapport qualité prix exceptionnel.

Il est parfois difficile de comparer le prix des diff̩rents disques durs externe. Dans le cas de ceux de Samsung qui sont en vente flash sur Amazon au Cyber Monday, ce sont des disques durs avec de la m̩moire flash, qui permet de faciliter la vitesse du transfert. Dans tous les formats en promotion, la vitesse est de 540 Mo / seconde, ce qui permet de vite transf̩rer des dossiers de grande taille Рcomme des photos, vid̩os ou films.

Comme vous pouvez le voir dans notre liste à jour ci-dessus, il n’y a déjà plus que les formats de 500 Go, 1 To et 2 To qui sont encore disponibles en promotion. En revanche, le disque dur externe Samsung avec 250 Go de stockage n’est lui plus disponible en raison d’une rupture de stock. Si vous voulez vous assurer de bénéficier d’un DD externe à prix mini, c’est maintenant qu’il faut y aller. Très clairement, vous ne trouverez probablement pas de remise beaucoup plus généreuse que ces -60% sur les appareils du coréen.

Un disque dur externe à -60%, incroyable

Cyber Monday, c’est généralement le temps où on achète des cadeaux de Noël. Mais pourquoi ne pas associer l’utile à l’agréable en prenant un disque dur externe qui permet de sauvegarder ses contenus préférés sans être inquiété ? Au final, le disque dur externe, on l’apprécie toujours à un moment ou à un autre, c’est une bonne garantie pour éviter le risque de perte. Ce produit fera plaisir – quel que soit l’âge – et la promotion en cours est à couper le souffle.

Au final, prendre un disque dur externe en promotion comme celui de Samsung au Cyber Monday sur Amazon, cela permet d’économiser bien plus d’argent que si on prenait un abonnement de stockage dans le Cloud, comme par exemple Dropbox. Ces derniers montent assez rapidement à 10€ par mois (certes, avec un stockage un peu plus grand – mais il n’y a pas d’offre intermédiaire), le disque dur classique est donc très vite remboursé.

Pendant ce Cyber Monday, le disque dur externe est à l’honneur – mais ce n’est pas tout. Amazon par exemple fait plusieurs centaines de milliers de bons plans sur plusieurs jours, et cela vaut le coup de s’y intéresser. Vous avez absolument toutes les catégories de produits qui sont concernées, et une bonne partie concerne de l’électronique. Nous vous invitons à faire un tour par vous-même pour vous convaincre.

Enfin, dernier point sur ces disques durs externes du coréen, il est possible de les renvoyer sous 30 jours si finalement on n’est plus satisfait. C’est la politique du droit de rétractation proposée par Amazon, c’est donc un bon moyen de s’assurer que le produit soit conforme à ses attentes. Si ce n’est pas le cas, il suffit de le retourner, et le remboursement sera fait immédiatement après.

