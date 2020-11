Bon plan : le disque dur externe Samsung est en forte chute (-70%) 🔥

Si le Black Friday a Ă©tĂ© reportĂ© en France, Amazon n’hĂ©site pas Ă casser les prix dès ce week-end. Ce dimanche, on retrouve par exemple des disques durs externes en SSD de chez Samsung qui voient les prix fondre comme neige au soleil. Le format le plus demandĂ©, avec 1 To de stockage, est en chute de 70% Ă seulement 119€.

Pour voir les offres en cours sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

La taille des fichiers (audio, vidĂ©o…) devient de plus en plus impressionnante au fil des annĂ©es. C’est un Ă©lĂ©ment important qui vous aidera Ă choisir votre disque dur Samsung si vous hĂ©sitez sur le format. La marque corĂ©enne propose une multitude de formats, vous devriez largement trouver votre bonheur sachant que certains d’entre eux grimpent jusqu’Ă 2 To de stockage. Sachant que 1 To est Ă©gal Ă 1 000 Go, l’espace proposĂ© devrait ĂŞtre suffisant pour stocker vos donnĂ©es sur un pĂ©riphĂ©rique externe en toute tranquillitĂ©.

C’est une bonne opportunitĂ© que de voir le disque dur Samsung Ă un tel prix sur Amazon pour cette opĂ©ration annuelle. Le pĂ©riphĂ©rique est une solution parfaite pour sĂ©curiser ses donnĂ©es sur un appareil physique externe. Toutes les promotions en cours sont des offres flash, cela veut dire qu’elles ne sont pas durer dans le temps avant que les premières ruptures de stock arrivent. Nous ne pouvons que vous conseiller d’ĂŞtre rapide pour faire des Ă©conomies.

Le disque dur Samsung, la référence pour stocker

Si le disque dur Samsung profite de quelques promotions de temps en temps, il est rare qu’elles atteignent un tel niveau sur Amazon. MĂŞme pendant les opĂ©rations spĂ©ciales prĂ©cĂ©dentes, on a peu vu l’appareil tomber Ă un tel prix sur la plateforme marchande. Grâce aux remises en cours, vous pouvez faire des Ă©conomies allant jusqu’Ă -70%, c’est le moment idĂ©al pour faire de vraies Ă©conomies.

Le disque dur Samsung s’est imposĂ© comme un incontournable sur le marchĂ© en quelques annĂ©es Ă peine. C’est assez logique, l’appareil affiche de nombreux avantages qui expliquent son succès autant que sa fiabilitĂ©.

S’il y a le disque dur « physique » Samsung d’un cĂ´tĂ©, plusieurs entreprises proposent des services de stockage cloud de l’autre. Ces solutions ont leur avantage, que ce soit Dropbox, pCloud ou Google, sauf qu’elles se basent toutes sur un principe d’abonnement mensuel. Tous les mois, vous devez vous acquitter de 10 Ă 15 euros tous les mois, ce qui revient vite cher Ă long terme. pCloud est le seul Ă proposer en ce moment un deal « à vie » qui permet d’avoir entre 500 Go et 2 To de stockage de manière dĂ©matĂ©rialisĂ©e.

Les disques durs Samsung mis en avant sur Amazon sont des SSD. Dans les faits, cela veut dire qu’il profite d’une excellente vitesse de transfert des donnĂ©es. Que ce soit de l’ordinateur vers l’appareil ou l’inverse, vous ĂŞtes assurĂ© de ne pas perdre de temps. Le pĂ©riphĂ©rique possède une vitesse de transfert de 540 Mo/s, ce qui reprĂ©sente quelques minutes Ă peine pour stocker un film en HD. Cette solution est environ 5 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel, ce qui devrait vous motiver Ă sĂ©curiser vos donnĂ©es sur l’appareil.

Amazon avance une surprise Ă ses clients

Le fonctionnement du disque dur externe Samsung et ses fonctionnalitĂ©s ne sont plus Ă vanter. Ă€ prix cassĂ© sur Amazon, l’appareil Ă d’autres avantages que ses spĂ©cificitĂ©s techniques. Et pour cause, il a la robustesse nĂ©cessaire pour tenir dans le temps, au point que la marque affirme qu’il rĂ©siste Ă une chute de 2 mètres de haut. En plus, le pĂ©riphĂ©rique est assurĂ© pendant 3 ans, cela rassurera les plus maladroits.

Amazon ne s’arrĂŞte pas aux remises affichĂ©es sur les disques durs Samsung. En effet, le marchand a pris la dĂ©cision de rallonger sa pĂ©riode de renvoi des produits jusqu’au… 31 janvier 2021. Avant cette modification, vous aviez 30 jours pour faire un retour Ă la plateforme marchande. La pĂ©riode n’est pas anodine, car les fĂŞtes de fin d’annĂ©e arrivent très vite. Avec cet allongement, vous pouvez très bien anticiper sur tous vos cadeaux de NoĂ«l en profitant de tous les deals flash de cette opĂ©ration spĂ©ciale. Vous aurez tout le temps de faire des renvois au mois de janvier en cas de besoin.

Si Amazon fait l’effort, tous les autres marchands ont gardĂ© leur dĂ©lai de rĂ©tractation habituel. Chez Cdiscount, Fnac, Darty et autres, les clients ont 14 jours pour renvoyer un produit qui ne leur plait pas, c’est le dĂ©lai lĂ©gal minimum en France. Le reste de l’annĂ©e, cela peut suffire. Mais en cette pĂ©riode de fĂŞte, cela ne laisse pas la possibilitĂ© de prĂ©parer ses cadeaux Ă prix rĂ©duits. Avec le site marchand amĂ©ricain, vous bĂ©nĂ©ficiez d’un double avantage.

Samsung et son disque dur externe sont Ă l’honneur sur Amazon pour Black Friday. Mais ce n’est pas la seule marque Ă profiter des deals flash du marchand en ligne. Cette annĂ©e, ce dernier fait fort, il publie des deals choc sur toutes les grandes marques comme Apple, Huawei, Sony, Bose et encore bien d’autres. C’est parfait pour se faire plaisir comme pour anticiper sur les cadeaux des fĂŞtes, le tout Ă prix mini.

Pour dĂ©couvrir les deals sur Amazon, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon