Bon plan : le disque dur Samsung en chute drastique de -60% 🔥

Alors que les French Days ont débuté hier matin, Amazon casse les prix de plusieurs disques durs externes SSD Samsung. Que ce soit pour stocker vos photos ou vos vidéos, mais aussi sécuriser des données sur un support physique, vous devriez trouver le modèle de votre choix. Bonne nouvelle, tous les formats de stockage du disque dur sont actuellement en promotion chez le marchand en ligne. De plus, certaines offres atteignent ou dépassent les -60%. Dépêchez-vous, les stocks sont limités et risquent de partir très vite.

Pour dĂ©couvrir les offres Samsung, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon

Tous les DD externes en promotion

Si les French Days ne font que commencer, Amazon fait fort en lançant des offres flash qui concernent la totalitĂ© de la gamme des disques durs externes SSD Samsung. Ainsi, vous avez la possibilitĂ© d’obtenir le format de votre choix en fonction de vos usages : que ce soit la version 250 Go, 500 Go ou encore 1 To et 2 To. Mise Ă jour 7h00 : Le format 250 Go n’est plus disponible, il est en rupture de stock.

Avec ces promotions dĂ©voilĂ©es dans le cadre de l’opĂ©ration spĂ©ciale qui se tient de ce mercredi 27 au 1er juin, vous avez la possibilitĂ© d’Ă©conomiser plusieurs centaines d’euros selon le modèle de disque dur externe Samsung que vous voulez. Voici la liste des promotions en cours sur Amazon :

Depuis quelques annĂ©es, les piratages sur le web sont croissants et ne cessent d’augmenter et concernent de plus en plus de personnes et d’entreprises. Si vous souhaitez sĂ©curiser certaines de vos donnĂ©es ainsi que des photos ou des vidĂ©os auxquelles vous tenez, il est recommandĂ© d’utiliser un pĂ©riphĂ©rique externe en plus d’une simple solution en cloud —logiquement plus susceptible d’ĂŞtre hackĂ©e.

Les disques durs externes de Samsung en promo chez Amazon se prĂ©sentent comme une solution idĂ©ale pour sĂ©curiser vos donnĂ©es. Cela vous permettra Ă©galement de faire des sauvegardes et d’Ă©viter une perte totale des vos documents pour une raison ou pour une autre. Cette solution s’avère beaucoup moins chère que du stockage dans le Cloud, qui coĂ»te très vite entre 10 et 20 euros chaque mois. Avec un disque dur externe Samsung, vous avez l’assurance de sĂ©curiser vos donnĂ©es hors-ligne, chez vous.

Un disque dur Samsung pour la sécurité

En vente flash sur Amazon, ces disques durs externes SSD Samsung disposent de plusieurs spĂ©cificitĂ©s visant Ă rendre le transfert de donnĂ©es le plus simple possible. Dans le cas de ces dispositifs, la mĂ©moire flash vous offre la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’un transfert de vos photos et vidĂ©os allant jusqu’Ă 540 Mo par seconde. Par rapport Ă un disque dur traditionnel, cela reprĂ©sente une efficacitĂ© et une rapiditĂ© qui est estimĂ©e Ă 4,9 supĂ©rieure aux modèles classiques.

Tous les produits de la gamme restent lĂ©gers et solides, au point que Samsung Ă©voque une capacitĂ© de rĂ©sistance Ă une chute d’environ deux mètres, ce qui est rassurant pour un tel produit. Tous les disques durs externes du corĂ©en sont garantis pendant trois ans, ce qui atteste de la fiabilitĂ© des solutions de stockage. Attention toutefois, les offres risquent de disparaĂ®tre en quelques heures, elles sont très attractives.

Si toutefois vous êtes allé trop vite lors du choix de votre disque dur externe SSD Samsung pendant cette offre flash sur Amazon, sachez que vous avez droit à une seconde chance. En effet, le marchand en ligne vous offre la possibilité de renvoyer votre disque dur durant les 30 jours suivant votre commande suite à quoi vous avez droit à un remboursement complet. Autant dire que la période est largement suffisante pour vous rendre compte que le disque dur externe SSD Samsung ne vous plaît pas. Il faudra penser à supprimer ses données auparavant.

Pour dĂ©couvrir le disque dur sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon