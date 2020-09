Bon plan : le disque dur Samsung en baisse de 60% sur Amazon 🔥

Amazon est agressif en ce dĂ©but des French Days. Il ne cesse de dĂ©voiler des offres flash sur des produits populaires comme le disque dur Samsung. Le marchand surprend en faisant largement chuter le prix des appareils, parfois jusqu’Ă -60%. Si vous voulez vous Ă©quiper, c’est une occasion rĂŞvĂ©e pour faire des Ă©conomies. Selon le modèle, c’est plusieurs centaines d’euros que vous pouvez Ă©conomiser.

Pour dĂ©couvrir le deal sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

Dans le détail, voici les prix sur Amazon :

La taille des fichiers (photo, vidĂ©o et autres) ne cesse de croĂ®tre depuis quelques annĂ©es, il faut donc opter pour un « gros » disque dur externe. Ceux de Samsung ont des formats très large, jusqu’Ă 2 To de stockage. Pour rappel, 1 To est Ă©gal Ă 1 000 Go, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de stocker une gigantesque quantitĂ© de donnĂ©es sur votre disque dur SSD.

En ce dĂ©but des French Days, Amazon propose une belle offre sur les disques durs SSD de la marque afin de vous faire bĂ©nĂ©ficier d’une belle solution de stockage. Il faudra ĂŞtre rapide car ce sont des produits qui partent très vite, et donc le stock est limitĂ©. Une fois que ces deals auront expirĂ©, il faudra attendre le Black Friday pour espĂ©rer revoir des remises.

Vif succès du disque dur externe Samsung

Si les French Days dĂ©butent Ă peine, certains disques durs externes Samsung affichent dĂ©jĂ des ruptures de stock sur Amazon. C’est logique, car il est assez rare que les appareils de la marque profitent de remises qui montent jusqu’Ă 60% —surtout sur le format populaire de 1 To. En fonction du modèle, vous avez la possibilitĂ© d’Ă©conomiser plusieurs centaines euros lors de votre achat, tout en bĂ©nĂ©ficiant du mĂŞme niveau de sĂ©curitĂ©.

La rĂ©putation du disque dur externe Samsung n’est plus Ă faire. En quelques annĂ©es, la marque a montrĂ© qu’elle proposait un produit fiable capable de stocker les donnĂ©es en toute tranquillitĂ©. Il est de plus en plus important de bĂ©nĂ©ficier d’une solution de stockage hors-ligne. En effet, elle ne prĂ©sente aucune faille directe qui pourrait ĂŞtre exploitĂ©e par des personnes mal intentionnĂ©es, contrairement Ă une solution de Cloud ou Ă l’ordinateur lui-mĂŞme. C’est un fait, le disque dur SSD prĂ©sente une vraie fiabilitĂ© – en plus de proposer un prix qui n’Ă©volue pas.

Et pour cause, certains acteurs très connus sur le marchĂ© de la tech proposent des solutions de Cloud en ligne, Ă l’exemple de Google, Dropbox ou encore Microsoft. Cependant, leur prix est Ă©levĂ© puisque les offres prennent la forme d’un abonnement mensuel Ă©voluant entre 10 et 20 euros par mois. Le disque dur externe SSD Samsung proposĂ© Ă prix mini sur Amazon pour les French Days est une excellente alternative Ă ces services en ligne.

Franc succès pour le disque dur externe Samsung

Comme Ă©voquĂ©, le disque dur externe Samsung est un SSD. Cela veut dire que la vitesse de transfert des donnĂ©es est très rapide, ce qui n’est pas le cas d’un appareil classique. Pour vous donner une idĂ©e, elle est de 540 Mo/sec, ce qui veut dire que le transfert d’un film en HD sur le pĂ©riphĂ©rique —et inversement, prend quelque secondes Ă peine. La vitesse de transfert est la mĂŞme dans le sens, que ce soit d’un ordinateur vers le disque dur ou du disque dur vers l’ordinateur. Cette solution est estimĂ©e 5 fois plus rapide qu’avec un produit traditionnel.

Le disque dur externe de Samsung n’a plus rien Ă prouver au reste du marchĂ©. C’est le cas du cĂ´tĂ© de la sĂ©curitĂ© du stockage des donnĂ©es, mais aussi de celle de l’appareil en lui-mĂŞme. Le pĂ©riphĂ©rique peut rĂ©sister Ă une chute d’environ 2 mètres de haut sans se casser. Dans tous les cas, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une garantie de 3 ans sur l’appareil, de quoi ĂŞtre rassurĂ© si vous avez peur de ne pas ĂŞtre assez soigneux avec l’objet.

Comme Ă son habitude, Amazon affiche quelques avantages de plus, que ce soit les French Days ou non. Le marchand en ligne affiche une pĂ©riode de rĂ©traction de 30 jours, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de tester tranquillement le disque dur externe Samsung depuis chez vous et de le renvoyer s’il ne vous plait pas. Dans ce cas, vous n’avez aucune justification Ă apporter et aucun frais Ă rĂ©gler. Amazon vous rembourse dans les jours qui suivent le retour. C’est un bon moyen de profiter d’une seconde chance si vous avez Ă©tĂ© trop rapide.

Le seul impĂ©ratif de ces French Days sera d’ĂŞtre assez rapide lors du choix de votre disque dur externe Samsung. Plusieurs formats de stockage vont vite ĂŞtre en rupture de stock et cela va forcĂ©ment continuer, surtout que le marchand limite les exemplaires vendus Ă prix mini lors de ce type d’opĂ©rations ou de ventes flash. Soyez rapide pour en profiter avant expiration, car les produits de Samsung sont extrĂŞmement populaires.

Pour en savoir plus sur le disque dur externe de Samsung, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon