Bon plan : le disque dur SSD Samsung est en baisse de -60% 🔥

Amazon profite du dĂ©but des soldes pour faire chuter les prix de plusieurs produits populaires grâce Ă des offres flash. Aujourd’hui, le marchand en ligne casse les prix du disque dur Samsung —plusieurs formats ont droit Ă des remises agressives. Certains modèles affichent des remises de -60% mais les stocks sont très limitĂ©s. Soyez rapide pour saisir ces belles rĂ©ductions.

En quelques annĂ©es, la taille des fichiers —que ce soit des images ou des vidĂ©os, a nettement augmentĂ©. Il devient de plus en plus nĂ©cessaires de se procurer un disque dur externe afin d’assurer la sauvegarde de ses donnĂ©es. Pour rappel, 1 To est Ă©gal Ă 1 000 Go, une taille importante qui devrait vous offrir un format très suffisant pour conserver la totalitĂ© des vidĂ©os et des films. Le disque dur SSD Samsung saura rĂ©pondre Ă vos attentes pour un tarif plus que raisonnable compte tenu de la promotion en vigueur chez Amazon pour les soldes.

Comment bien choisir son disque dur SSD Samsung ?

Les disques durs SSD Samsung ont dĂ©jĂ eu droit Ă de belles remises lors du Black Friday ou des French Days, mais il est très rare qu’ils profitent de promotions aussi consĂ©quentes chez Amazon. Cette Ă©dition des soldes a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e en raison de la pandĂ©mie de Covid, si bien que tous les marchands en ligne ont pour volontĂ© de rattraper la saison.

Cette remise affichĂ©e Ă -60% est une vĂ©ritable preuve de l’agressivitĂ© avec laquelle le leader du e-commerce. Le disque dur externe de Samsung de 1 To est particulièrement concernĂ©, puisque son prix chute de plusieurs centaines d’euros. Il tombe de 419 euros Ă 159 euros, sachant que le format de 1 To convient amplement Ă un très grand nombre d’utilisateurs.

Les disques durs SSD Samsung sont reconnus sur le marchĂ© parmi les produits les plus populaires. Vous ĂŞtes certain de stocker vos donnĂ©es sensibles sur un appareil externe. S’il est conseillĂ© d’avoir une solution de sauvegarde, il est important d’avoir une solution hors-ligne plutĂ´t qu’une solution en Cloud seulement. Avec un disque dur externe, vous faites le choix d’une mĂ©thode plus sĂ©curisĂ©e. Les disques durs SSD Samsung ont Ă©galement l’avantage de durer dans le temps.

Des entreprises comme Dropbox et Google ont des solutions Cloud vous permettant de stocker vos donnĂ©es. Toutefois, la majoritĂ© d’entre elles sont prĂ©sentĂ©es sous la forme d’un abonnement mensuel. Celui-ci peut vite coĂ»ter entre 10 et 20 euros, si bien que le choix d’un disque dur SSD Samsung s’amortit plus facilement dans le temps —surtout grâce Ă la promotion prĂ©sentĂ©e par Amazon pour ces soldes. En somme, cette solution est plus sĂ©curisĂ©e et moins chère.

Les disques durs SSD Samsung, populaires sur le marché

Nous l’Ă©voquions rapidement, le disque dur de Samsung en soldes sur Amazon est un SSD. Cela signifie que la vitesse de transfert des donnĂ©es sera très rapide, elle est estimĂ©e Ă 540 Mo/seconde. Dans les faits, vous n’aurez besoin que de quelques secondes pour transfĂ©rer un film HD vers votre appareil tandis qu’il faut plusieurs minutes avec un disque dur traditionnel. En comparaison, les pĂ©riphĂ©riques Samsung sont considĂ©rĂ©s comme 5x plus rapides que ces derniers. La vitesse de transfert concerne le stockage de l’ordinateur vers le disque dur et vice versa.

ConsidĂ©rĂ© comme fiables en plus d’ĂŞtre rapides, les disques durs SSD de Samsung actuellement Ă prix mini sur Amazon pour les soldes sont aussi rĂ©putĂ©s leur rĂ©sistance. La marque affirme qu’ils peuvent chuter de 2 mètres de haut sans se briser, une robustesse importante pour un appareil qui contient vos donnĂ©es et vos photos. L’entreprise propose une garantie de 3 ans sur ses disques durs de Samsung —ce qui devrait achever de vous rassurer.

Soldes ou non, Amazon vous propose de tester le produit en toute tranquillitĂ© —que ce soit le disque dur Samsung ou un autre. Le marchand dispose d’un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours, soit quatre semaines pendant lesquelles vous pouvez renvoyer le produit dans le cas oĂą vous n’ĂŞtes pas satisfait. Si vous prenez cette dĂ©cision, Amazon vous remboursera en intĂ©gralitĂ© dans les jours qui suivent.

Les prix du disque dur de Samsung en soldes sur Amazon sont très compĂ©titifs, mais cette offre flash ne va pas tarder Ă disparaĂ®tre. Celles-ci n’ont pas vocation Ă durer plus de quelques heures, car les stocks sont très limitĂ©s par le marchand en ligne. Surtout quand les promotions prĂ©sentĂ©es sont de -60% sur des produits aussi populaires. Soyez rapide pour Ă©viter d’ĂŞtre déçu.

