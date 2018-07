Bon Plan : le DJI Mavic Air tombe à 642€ au lieu de 849€ 🔥

Gearbest nous propose une nouvelle fois un très forte promotion sur le drone le plus populaire de 2018, le DJI Mavic Air.

Habituellement vendu 849€, le Mavic Air voit son prix chuter à 642,00 € avec le code GB$THdmas ! La vente flash est limitée à quelques unités, soyez rapides si vous voulez en profiter !

Si vous voulez plusieurs batteries, et des accessoires supplémentaires, le DJI Mavic Air Combo est aussi en très forte réduction à 831,00 € avec le code GB$THRCAir. Pour rappel, son prix public est de 1149€. Le pack complet contient le drone, la télécommande, trois batteries, des hélices de rechange, un chargeur multiple et deux housses de transport.

Ce sont sont tout simplement les meilleurs prix que nous ayons vus sur les Mavic Air, profitez-en si vous cherchez un drone !

Profiter de l’offre

Le Mavic Air est le tout dernier drone de DJI. Il est un mix du Spark et du Mavic Pro et vient se placer entre les deux en termes de tarif. Il est capable de filmer en 4K à 30 images/secondes, et jusqu’à 120 images par secondes en 1080p. Pour l’avoir pris en main, il semble bien parti pour être un best-seller cette année, et nous vous proposerons un test complet très bientôt sur le site.

Il embarque au total 7 caméras et est désormais capable de passer outre les obstacles. Deux nouveaux modes baptisés Boomerang et Astéroïde viennent rejoindre les prises de vues automatiques démocratisées par le Spark.

Comme toujours lorsque nous vous proposons des bons plans Gearbest, nous vous conseillons de passer par la livraison « French Line » qui utilise Colissimo et évite les éventuels frais de douane.