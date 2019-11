Bon plan domotique : les produits Netatmo sont à -35% sur Amazon

Netatmo est une pépite française de la domotique, et Amazon profite du Black Friday pour offrir de très belles remises sur toute la gamme du fabricant. On retrouve les produits phares de la marque comme le thermostat intelligent ou encore sa station météo avec une réduction de -35%. D’autres produits et des accessoires sont également en promotion, nous vous avons dressé la liste ci-dessous.

Pendant le Black Friday, Amazon n’hésite pas à faire des remises sur les plus grandes marques du moment – y compris dans la domotique avec Netatmo. Dans tous les cas, il s’agit de ventes flash qui sont limitées par le temps et par le stock. Le marchand a prévenu qu’un certain nombre ne seraient plus disponibles vendredi pour le vrai Black Friday, il faut donc s’en saisir au plus rapidement possible.

Maison connectée grâce à Netatmo au Black Friday

Alors qu’elle appartient désormais au groupe français Legrand, la société Netatmo reste une start-up dans son esprit et elle se propose de révolutionner la domotique avec des produits plus simples et plus agréables à l’utilisation. Après avoir connu un franc succès avec son thermostat designé par Philippe Starck, la société a ensuite sorti la station météo qui a aussi fait un carton. Pour ce Black Friday, Netatmo offre une remise incroyable sur ces deux produits qui pendant des années n’ont jamais eu aucune remise.

Pour ceux qui seraient déjà équipés en domotique avec une station météo Netatmo, le Black Friday permet de faire de grandes économies sur tous les accessoires liés à cette dernière. C’est le cas par exemple du pluviomètre, de l’anémomètre ou encore de modules additionnels qui permettent d’étoffer encore la station de base. A noter qu’il y a aussi les vannes connectées de Netatmo qui sont aussi en promotion sur Amazon.

Quand vous achetez sur Amazon pendant le Black Friday (ou non), il faut savoir que le marchand en ligne vous octroie ensuite une période de 30 jours pendant laquelle vous pouvez changer d’avis sur le produit. Cela vous permet de réfléchir et de vous décider si vous voulez le conserver ou non. Avec une réduction de 35% sur les produits phares de la marque Netatmo, c’est maintenant qu’il faut foncer. Si vous regrettez, vous pourrez alors toujours revenir en arrière grace au programme de retours du marchand.

