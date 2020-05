Bon plan Dyson : les aspirateurs en chute jusqu’à -30% sur Fnac !

Dyson est la marque d’électroménager la plus premium et en vogue du moment. Les aspirateurs Dyson sont particulièrement reconnaissable avec leur design très sophistiqué – mais ça ne s’arrête pas là. En effet, la marque a vraiment réussi à se différencier sur la qualité de l’aspiration sans fil, avec des brosses et une puissance que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Investir dans un aspirateur Dyson, c’est s’assurer d’avoir un logement propre. A cet effet, quoi de mieux qu’une généreuse réduction chez Fnac pour en profiter ? Ci-dessous, les deux offres flash du marchand pour célébrer ce long week-end de mai.

Pour voir les aspirateurs Dyson sur Fnac, c’est par ici :

Voir les offres Fnac

Comment choisir son aspirateur Dyson ?

Chaque année, Dyson a pris pour habitude de dévoiler un nouvel aspirateur – qui n’est ni plus ni moins qu’une évolution du précédent. Il les baptise sobrement Dyson V6, V7, V8, V10 ou encore V11 – ce dernier étant le modèle le plus récent du fabricant anglais. Si la puissance, l’autonomie et le bruit sont améliorés au fil du temps, tous les modèles d’aspirateurs Dyson sont réputés pour leur performance.

Il faut reconnaitre que même les modèles V7 et V8 sont toujours d’actualité, et ce sont eux qui offrent le meilleur rapport qualité prix. En ce moment, la Fnac offre une remise de 18% sur l’aspirateur Dyson V8 Motorhead, ce qui le fait chuter sous les 400€. Certes, c’est plus cher qu’un aspirateur lambda, mais il vous garantit de durer dans le temps – et de nettoyer de manière très efficace.

Cela peut paraître de prime abord assez limité comme réduction sur un aspirateur, et pourtant. En effet, Dyson n’est pas un amateur de remise, et on en retrouve très rarement (parfois au Black Friday, c’est tout). Il faut donc savoir se ruer sur n’importe quelle opportunité, sur le même principe qu’une remise pour un produit Apple. Un aspirateur Dyson à moins de 400€, c’est une très belle trouvaille. Attention, le stock est restreint, nous a prévenu Fnac.

Une large gamme d’aspirateurs chez Fnac

Quand on s’arrête sur une génération d’appareils électroménagers – comme par exemple le Dyson V8 – il faut ensuite savoir qu’il y a plusieurs déclinaisons possibles : V8 Absolute, V8 Motorhead, V8 Parquet etc. Cela correspond simplement au nombre de brosses qui sont incluses dans la boite de démarrage. La version « Absolute » est la plus complète avec 5 brosses – mais ce n’est pas forcément la plus utile. La version V8 Motorhead en promo à la Fnac s’accompagne de 3 brosses, ce qui sera déjà largement suffisant pour couvrir toutes les surfaces.

Si maintenant vous voulez le nec plus ultra de l’aspirateur sans fil Dyson, le Dyson V11 Absolute est lui aussi en promotion dans le cadre d’un pack avec le purificateur d’air (et meilleur ventilateur) Dyson Pure Cool Me. Si vous voulez vous équiper pour un confinement partiel cet été, c’est un pack très compétitif qui permet d’obtenir une remise globale de 30%, soit 350€. Cette offre s’arrête le 11 mai 2020, il faut être rapide.

Pourquoi acheter à la Fnac ?

En prenant votre aspirateur Dyson à la Fnac ce week-end, vous bénéficiez d’un avantage double. Non seulement le prix est plus faible que n’importe où ailleurs, mais en plus vous avez une période d’essai de 15 jours. Pendant cette durée, vous pouvez tester le produit chez vous pour vous assurer qu’il soit conforme à vos attentes. Certes, c’est un vrai investissement mais c’est un excellent aspirateur.

Encore une fois, le stock est très limité sur ces deux modèles d’aspirateurs. Dyson ne fait quasiment jamais de réduction, c’est un deal exclusif qui a été négocié par Fnac pour ces derniers jours de confinement. Si vous en avez marre de vivre dans la poussière, n’importe lequel de ces 2 modèles d’aspirateur saura vous convenir. La version packagée avec le purificateur d’air est la solution ultime pour avoir un logement propre.

Pour découvrir les offres sur Dyson à la Fnac, c’est ici :

Voir les offres Fnac