Bon plan : Echo Dot, Show et Flex jusqu’à -50% sur Amazon 🎅

Ă€ seulement quelques jours de NoĂ«l, Amazon continue de proposer de folles promotions sur ses propres produits, mais pas seulement. En effet, que ce soit les Echo Dot, Echo Show ou encore les Echo Plus, tous ces produits sont Ă prix cassĂ© jusqu’Ă moins 50%. Ă€ l’origine, ces produits sont assez accessibles, mais avec de telles rĂ©ductions vous pouvez rĂ©aliser des Ă©conomies de plusieurs dizaines d’euros. Ce qui n’est jamais nĂ©gligeable pendant les achats de NoĂ«l.

Amazon affiche de très belles promotions sur la plupart de ses produits, que ce soit sur les enceintes Ă©quipĂ©es de l’assistant vocal Alexa, ou son fameux dongle TV. La gamme de produits high-tech mis en place par le gĂ©ant amĂ©ricain connaĂ®t un succès phĂ©nomĂ©nal. Lors du Black Friday le mois dernier, ces produits se sont Ă©coulĂ©s Ă une vitesse monstrueuse, en renouvelant ces offres, Amazon vous donne une dernière chance de connecter votre maison. Que ce soit pour vous, ou pour un cadeau, les produits Amazon seront sous le sapin de nombreux français en ce NoĂ«l 2019.

Un produit Echo = un cadeau de Noël réussi

L’annĂ©e dernière, Amazon dĂ©voilait ses ventes. L’entreprise de Jeff Bezos aurait vendu près de 100 millions d’appareils Ă©quipĂ©s de son assistant vocal Alexa. Parmi ces ventes, on retrouve les Amazon Echo, Echo Dot et Echo Show qui constituent la majoritĂ© de ce chiffre. De plus en plus, les français deviennent adeptes de la commande vocale, et justement ces produits permettent de contrĂ´ler un certain nombre d’objets et de services par le simple son de votre voix. Certains de ces terminaux comme le Echo Show 5 sont Ă©quipĂ©s d’un Ă©cran permettant d’accĂ©der Ă une multitude de fonctionnalitĂ©s.

Les français ont tout de mĂŞme encore du mal Ă comprendre Ă quoi servent ces objets, mĂŞme si c’est de moins en moins le cas, Amazon fait le choix de crĂ©er des packs avec Philips. De ce fait, vous pouvez offrir un lot contenant une enceinte connectĂ©e, agrĂ©mentĂ©e d’ampoules connectĂ©es Philips Hue. Ces ampoules liĂ©es Ă votre assistant vocal permettent de gĂ©rer la lumière de vos pièces de n’importe oĂą en donnant des instructions vocales Ă Alexa.

Le produit qui connaĂ®t un très grand succès sur Amazon, mais qui reste encore trop peu connu est le Echo Flex. Exactement comme les ampoules connectĂ©es qui s’allument selon ce que vous demandez Ă Alexa, Echo Flex est une prise connectĂ©e. Autrement dit, cet objet vous permet d’activer ou de dĂ©sactiver une prise selon vos besoins. Vous le savez, laisser une prise branchĂ©e en permanence consomme de l’Ă©lectricitĂ© et peut abĂ®mer vos appareils Ă©lectroniques. Avec Echo Flex vous pouvez choisir quand vous avez besoin d’utiliser cette prise par une simple requĂŞte vocale.

Jusqu’Ă -50% sur les lots Echo et Philips Hue

Nous sommes dans la dernière ligne droite pour recevoir les cadeaux Ă temps pour NoĂ«l. Amazon continue de vous faire profiter de sa gamme d’objets connectĂ©s Ă prix cassĂ©s. Qu’importe l’objet que vous choisissez dans la gamme Echo, vous ĂŞtes sĂ»r de faire un ou une heureux(se) le 25 dĂ©cembre au matin. De plus, si Amazon est très rarement en rupture de stock sur ces produits, les promotions elles, ne dureront pas Ă©ternellement. Le gĂ©ant amĂ©ricain s’est dĂ©jĂ fait dĂ©valiser il y a quelques semaines lors du Black Friday.

Profitez de ces remises pouvant atteindre 50% pour créer la surprise à Noël sans pour autant vous ruiner. Petits et grands seront conquis par ce cadeau, nous en sommes convaincus.

