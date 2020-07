Bon plan : les enceintes UE Boom chutent de -70% chez Amazon 🔥

Alors que les soldes commencent Ă peine, Amazon publie des milliers d’offres flash sur des produits très populaires. Ce samedi, la plateforme marchande casse les prix des enceintes Bluetooth UE Boom et plusieurs modèles ont le droit Ă de belles rĂ©ductions. Les promotions vont jusqu’Ă -70% -55%, soit une Ă©conomie qui grimpe jusqu’Ă plus de 100 euros. C’est le moment pour en profiter.

Pour dĂ©couvrir les promos Amazon sur les enceintes UE Boom, c’est ici :

Voir les offres Amazon

Avec les enceintes UE Boom en promo sur Amazon, vous avez de quoi prĂ©parer votre Ă©tĂ© ainsi que vos vacances sereinement. Ces enceintes Bluetooth waterproof peuvent s’avĂ©rer très utile pour l’Ă©coute chez vous, mais aussi au bord de la piscine et la mer. Elles ont Ă©tĂ© imaginĂ©es pour ĂŞtre transportĂ©es au bord d’un bassin en toute tranquillitĂ©. D’autres concurrents se placent sur un crĂ©neau proche, sans pour autant proposer des appareils Ă©tanches, comme les Bose Revolve.

Le son des enceintes UE Boom n’est peut-ĂŞtre pas aussi clair que celui des produits de Bose, mais ce sont d’excellents appareils. Le rapport qualitĂ©-prix des produits n’est plus Ă dĂ©montrer, car les appareils sont très populaires sur le marchĂ©. Si vous voulez en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă regarder les notes des articles sur le site Amazon pendant les soldes.

Les enceintes UE Boom influencées par les promos

Alors que les soldes continuent, les enceintes UE Boom ont le droit Ă de belles remises sur Amazon. L’Ă©tĂ© est lĂ , c’est le moment parfait pour en profiter tout en Ă©conomisant grâce Ă des remises qui vont jusqu’Ă -70%. Le modèle UE Wonderboom est très touchĂ© par les rĂ©ductions, si bien que son prix chute de 99 euros Ă 49 euros. Pour un tel tarif, vous pourrez bĂ©nĂ©ficier d’un appareil nomade affichant plus de 10 heures d’autonomie.

Parmi toute la gamme des enceintes UE Boom, c’est la Ultimate Ears Boom 2 Lite qui bĂ©nĂ©ficie de la meilleure rĂ©duction pour ces soldes sur Amazon. L’appareil passe Ă 90 euros contre 199 euros pour le prix de base, ce qui reprĂ©sente -55% de rĂ©duction. L’enceinte tient avec 15 heures d’autonomie pour un son Ă 360 degrĂ©s. Surtout, elle est Ă©tanche et certifiĂ©e IPX7, ce qui permet de la transporter au bord d’une piscine en toute tranquillitĂ©. Cette enceinte Bluetooth a tous les avantages requis pour vous faire passer un excellent Ă©tĂ© en chanson.

Amazon, leader incontesté des soldes

Cette année, les soldes ont été décalés chez tous les marchands en ligne comme Amazon et les autres à cause de la pandémie sanitaire. Pour espérer rattraper la saison, tous souhaitent donner leur maximum en baissant les prix sur des produits tendances comme les enceintes UE Boom. Cela explique pourquoi tous les acteurs commencent fort cette édition et prévoient de continuer durant toute la période.

Amazon est le seul Ă proposer de telles promotions sur les enceintes UE Boom durant les soldes. Actuellement, c’est lui qui propose les meilleurs prix sur le marchĂ©. Si vous n’ĂŞtes pas encore convaincu par ces prix mini, sachez que vous avez droit Ă une autre chance. Le marchand amĂ©ricain propose un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours suite Ă l’achat de votre article. Durant toute la pĂ©riode, vous pouvez tester l’enceinte Bluetooth en toute tranquillitĂ© et la renvoyer si elle ne vous plait finalement pas. La durĂ©e de retour est de 15 jours chez la majoritĂ© des plateformes marchandes —Cdiscount, Fnac ou Boulanger.

Peu importe le choix que vous faites parmi la gamme d’enceintes UE Boom, toutes demanderont d’ĂŞtre très vif. Durant les soldes ou non, Amazon avance des offres flash qui n’ont pas vocation Ă rester en ligne très longtemps, car les stocks sont ultra limitĂ©s. En somme, soyez efficace pour ne pas risquer de manquer les promotions sur ces excellentes enceintes Bluetooth.

Pour voir toutes les ventes flash sur Amazon, c’est ici :

Voir les offres Amazon