Bon plan : les enceintes UE Boom à -70% pour ces French Days 🔥

Ă€ l’occasion des French Days, Amazon dĂ©voile une excellente offre flash sur les enceintes UE (Ultimate Ears), plusieurs modèles de la gamme sont en promotion aujourd’hui. Ces appareils sont reconnus pour ĂŞtre tous Ă©tanches et proposer une qualitĂ© sonore apprĂ©ciĂ©e sur le marchĂ©. Toute la gamme peut ĂŞtre utilisĂ©e dans la salle de bain, Ă la piscine ou sur la plage (…si cela est possible cet Ă©tĂ©) sans risque. Les rĂ©ductions vont jusqu’Ă -70% et risquent de ne pas durer plus de quelques heures, soyez rapide. Voici les deals en cours :

Pour voir les enceintes UE Boom en promo chez Amazon, c’est par ici :

Voir les offres Amazon

Choisir son enceinte UE Boom sur Amazon

Plusieurs enceintes UE Boom sont en promotion dans le cadre des French Days Amazon. Le modèle le plus accessible est l’enceinte Wonderboom, un appareil qui profite actuellement d’une rĂ©duction de -55% chez le marchand en ligne, si bien que son prix passe sous la barre des 45 euros au lieu de 99 euros. En plus d’un format compact facilement transportable partout, elle se dote d’une bonne qualitĂ© sonore capable de monter Ă 86 dB et d’une autonomie de 10 heures. Les utilisateurs ont Ă©galement la possibilitĂ© de coupler la Wonderboom avec une autre unitĂ© pour profiter d’un rĂ©sultat sonore encore meilleur.

La seconde enceinte Ă petit prix lors des French Days Amazon est le modèle UE Boom 2 Lite. Une fois de plus, la remise est excellente grâce Ă une promotion exceptionnelle de -70% sur l’appareil. Il s’agit lĂ d’un des modèles les plus populaires de la gamme, c’est donc un plaisir de pouvoir accĂ©der Ă une telle promotion lors de cette opĂ©ration spĂ©ciale. CertifiĂ©e IPX7, elle se dote d’une autonomie de 15 heures et se charge vite Ă l’aide d’un câble micro-USB. Grâce Ă sa forme allongĂ©e et ronde, l’enceinte Ultimate Ears propose un son ultra immersif Ă 360 degrĂ©s.

L’enceinte UE Megaboom fait Ă©galement partie des produits très populaires de la marque et profite d’une belle rĂ©duction ce jour grâce aux French Days Amazon. La remise affichĂ©e est de -60%, c’est donc une vraie chance pour se faire plaisir cet Ă©tĂ© avec un modèle dont la qualitĂ© n’est plus Ă discuter depuis sa sortie sur le marchĂ©. Comme pour les autres enceintes, il faut ĂŞtre vif, car les stocks sont très limitĂ©s, si bien que toutes ces offres flash peuvent disparaĂ®tre très vite.

Amazon, star des French Days

D’ordinaire, les French Days se tiennent Ă la fin du mois d’avril depuis leur lancement dans l’Hexagone. Toutefois, l’Ă©vĂ©nement a Ă©tĂ© repoussĂ© du 27 mai au 1er juin Ă cause de la crise sanitaire. Cela est loin d’empĂŞcher les marchands en ligne comme Amazon et les marchands français de rĂ©vĂ©ler d’excellents deals flash depuis le lancement de l’opĂ©ration made in France. D’ailleurs, le leader ne fait pas que des remises sur les appareils Ă©lectroniques, mais bel et bien sur toutes les catĂ©gories de produits disponibles sur sa plateforme. Si vous choisissez une enceinte UE Boom chez Amazon, sachez que vous avez droit Ă quelques avantages non nĂ©gligeables.

Que ce soit les French Days ou non, Amazon offre un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours durant lequel vous avez la possibilitĂ© de renvoyer votre enceinte UE. Dans ce cas, vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ© dans les jours qui suivent le retour du produit. Cette pĂ©riode est bien suffisante pour vous rendre compte que l’appareil choisi durant les French Days n’est finalement pas Ă votre goĂ»t. Vous ĂŞtes ainsi assurĂ© de pouvoir tester l’enceinte avec toute la tranquillitĂ© d’esprit possible suite Ă votre achat.

On le rappelle de nouveau, cette promo sur les enceintes Ultimate Ears durant ces French Days Amazon est rare et très Ă©levĂ©e, car elle peut aller jusqu’Ă -70% en fonction des modèles. Si c’est Ă©videmment très sĂ©duisant, cela veut aussi dire que les offres Ă©clair ne vont pas durer très longtemps. Le marchand en ligne ne propose que très peu de stocks, il faut donc ĂŞtre vif pour espĂ©rer mettre la main sur l’enceinte Ultimate Ears de votre choix pendant ces quelques heures.

Voici tous les deals flash chez Amazon :

Voir les offres Amazon