Bon plan : Amazon casse ses prix, les Huawei P30 Pro en chute libre 🔥

En pĂ©riode de crise, Amazon n’hĂ©site pas Ă se plier en quatre pour tous ses clients. Ce matin, il dĂ©voile une très belle offre portant sur les Huawei P30 et P30 Pro. Avec ces promotions, vous pouvez rĂ©aliser des Ă©conomies tout en vous orientant vers un smartphone premium de rĂ©fĂ©rence. Si les dĂ©lais de livraison peuvent ĂŞtre un peu plus longs que la normale, ces promotions sur tous les P30 sont vraiment gĂ©nĂ©reuses.

Attention, les promotions sur ces Huawei P30, P30 Pro et P30 Lite ne vont pas durer et les ruptures de stock risquent d’arriver très vite. Lors des rĂ©ductions habituelles, les tĂ©lĂ©phones disparaissent en quelques heures, alors autant dire que cette promo flash risque de remporter un franc succès puisqu’il s’agit des meilleurs prix jamais vus pour les Huawei P30 et P30 Pro sur Amazon.

Si vous souhaitez vous tourner vers un nouveau tĂ©lĂ©phone, Amazon vous permettra de faire de belles Ă©conomies grâce Ă ses offres sur les Huawei P30 et P30 Pro. Actuellement, la rĂ©duction en vigueur atteint jusqu’Ă -40%, soit presque la moitiĂ© du coĂ»t de dĂ©part du smartphone. C’est le seul tĂ©lĂ©phone dernière gĂ©nĂ©ration Ă profiter d’une telle rĂ©duction, que ce soit chez Huawei ou chez ses concurrents. Avec cette offre flash, vous avez tout bonnement droit Ă un tĂ©lĂ©phone haut de gamme pour un prix qui correspond habituellement au milieu de gamme.

Après les P30 et P30 Pro, Huawei a levĂ© le voile sur les derniers Mate 30 et Mate 30 Pro. Toutefois, ceux-ci n’embarquent pas le Play Store ni aucun des services signĂ©s Google Ă cause de conflits qui opposent la marque chinoise aux États-Unis. Le Huawei P30 Pro reste donc l’ultime flagship du constructeur disponible en Europe et en France. En plus de tourner sous Android, ce tĂ©lĂ©phone Ă prix barrĂ© sur le site Amazon se fĂ©licite d’avoir une excellente qualitĂ© photo et d’une puissance indĂ©niable.

Le Huawei P30 Pro Ă petit prix chez Amazon

Si plusieurs nouveaux smartphones ont fait leur arrivĂ©e sur le marchĂ©, le Huawei P30 Pro reste indĂ©niablement parmi les incontournables des smartphones tournant sous Android. Le Mate 30 Pro est au-dessus, mais l’embargo amĂ©ricain empĂŞche le tĂ©lĂ©phone de bĂ©nĂ©ficier des technologies de Google (YouTube, Gmail…). En consĂ©quence, sa sortie en France a Ă©tĂ© particulièrement discrète et son succès mitigĂ©.

Si les Mate 30 et Mate 30 Pro ne remportent pas le succès escomptĂ© Ă cause de ce manque, les Huawei P30 et P30 Pro plaisent toujours autant sur Amazon. C’est cĂ´tĂ© photo que les tĂ©lĂ©phones du constructeur chinois s’en sortent très bien, ce qui les place inĂ©vitablement au sein des meilleurs produits du marchĂ© sur Amazon. Ces smartphones haut de gamme voient donc leur rapport qualitĂ©-prix nettement amĂ©liorĂ© par cette belle promotion.

Pour en savoir plus sur le Huawei P30 Pro, n’hĂ©sitez pas Ă regarder le test :



Avec cette offre flash, les Huawei P30 Pro baissent drastiquement pour rendre leur ratio qualitĂ©-prix imbattable sur le marchĂ©, sachant qu’ils n’ont jamais chutĂ© Ă un tel tarif. Dans certains cas, ils sont totalement en mesure de rivaliser avec le Galaxy S10 de chez Samsung —tout en restant particulièrement populaires en 2020.

CĂ´tĂ© tarif, les Huawei P30 et P30 Pro sont 2x moins chers que les Galaxy S20 dĂ©voilĂ©s par Samsung il y a quelques semaines. Les tĂ©lĂ©phones du constructeur chinois sont sortis il y a moins d’un an et se positionnent toujours comme les meilleurs smartphones du marchĂ© sur Amazon. Comme vous pouvez le voir dans notre vidĂ©o de test, nous avons Ă©tĂ© impressionnĂ©s par les multiples qualitĂ©s des tĂ©lĂ©phones.

Amazon met Ă l’honneur le gĂ©ant Huawei

Il va sans dire que les promotions du gĂ©ant Amazon sont d’une aide prĂ©cieuse pour Huawei comme pour ses concurrents. Si la marque chinoise est mise en avant, vous avez l’avantage de bĂ©nĂ©ficier d’excellents prix, car les promotions font chuter les P30 et P30 Pro de plusieurs centaines d’euros. En bref, tout le monde y gagne. Le P30 Pro perd presque 50% de son prix initial tandis que la remise s’Ă©lève Ă 400 euros, du jamais vu pour un modèle aussi demandĂ©.

Si vous faite le choix d’un Huawei P30 ou P30 Pro en promotion sur Amazon, sachez que la garantie constructeur est la mĂŞme que si vous achetiez le tĂ©lĂ©phone directement en magasin ou sur le site web Ă un tarif traditionnel. Avec le cyber-marchand, vous avez droit Ă un droit de rĂ©traction de 30 jours. Durant cette pĂ©riode, vous avez la possibilitĂ© de renvoyer le tĂ©lĂ©phone s’il ne vous plait pas afin de vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©.

Finalement, le seul risque est de rater cette excellente promotion Amazon sur le Huawei P30 Pro. Il est certain que ces prix barrĂ©s risquent de disparaitre dans la journĂ©e et qu’ils ne seront plus d’actualitĂ© demain. Pour voir les offres, c’est par ici :