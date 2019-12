Bon plan : Fitbit Charge 3 et Versa Lite, prix en chute sur Amazon 🔥

Depuis le 9 dĂ©cembre, Amazon publie tous les jours de nouvelles offres flash : aujourd’hui, ce sont les montres et bracelets connectĂ©s Fitbit qui voient leur prix baisser jusqu’Ă -27% selon les modèles. Sont concernĂ©s aussi bien l’excellent bracelet Fitbit Charge 3 que les versions Fitbit Versa Lite, Fitbit Inspire et le bracelet Fitbit Ace 2.

Pour voir toutes les offres Amazon :

Voir toutes les offres

Les bracelets connectĂ©s Fitbit sont un cadeau de NoĂ«l par excellence : il convient aussi bien aux plus jeunes qu’aux moins jeunes, et aux plus sportifs qu’aux moins sportifs. La marque amĂ©ricaine qui se positionne comme l’une des rares rĂ©fĂ©rences sur ce crĂ©neau compte plusieurs dizaines de millions de membres Ă son actif, et elle vient tout juste d’ĂŞtre rachetĂ©e par le gĂ©ant Google.

Le bracelet connecté Fitbit, un cadeau de Noël parfait

Que ce soit pour son bracelet connectĂ© de rĂ©fĂ©rence, le Fitbit Charge 3 (qui voit son prix chuter de 20% via cette vente flash), sa montre Fitbit Versa Lite (40€ de remise ce vendredi matin) ou encore ses bracelets Ace 2 ou Inspire, ce sont vraiment des produits incontournables Ă NoĂ«l. Quel que soit le budget, il y en a vraiment pour tous les goĂ»ts. Et le grand avantage est que la gamme est très rĂ©ussie au niveau de l’esthĂ©tique, ce qui fait qu’ils se porteront très bien quelle que soit la tenue.

Au fil des annĂ©es, Fitbit a nettement amĂ©liorĂ© la qualitĂ© de ses produits Ă tous les niveaux. Le bracelet connectĂ© Fitbit Charge 3 qui est en promotion ce matin sur Amazon permet ainsi de mesure avec la plus grande prĂ©cisions toute l’activitĂ© quotidienne : nombre de pas, distance parcourue, Ă©tages gravis, minutes et heures actives, calories brĂ»lĂ©es, frĂ©quence cardiaque – autant de choses que l’on peut ensuite voir en temps rĂ©el sur l’application mobile.

Pour ceux qui le souhaitent, Fitbit a Ă©galement un système de conseils personnalisĂ©s pour motiver les titulaires d’un bracelet Fitbit Charge 3, Inspire, Ace 2 ou encore la montre connectĂ©e Fitbit Versa Lite. Dans le cas du Fitbit Charge 3, le bracelet de rĂ©fĂ©rence dans la gamme de l’amĂ©ricain, il est possible de recevoir les notifications d’appels, SMS et du calendrier directement Ă son poignet. Une autonomie de 7 jours est annoncĂ©e pour le bracelet, ce qui permet de l’oublier au quotidien.

Amazon renouvèle ses surprises quotidiennement

En dĂ©cembre, Amazon a annoncĂ© les « Ventes Flash de NoĂ«l », une opĂ©ration qui s’Ă©tale du 9 au 22 dĂ©cembre et qui offre des ventes Ă©phĂ©mères tout au long de la journĂ©e. Attention, le stock Ă©tant toujours limitĂ© sur ces produits, il faut faire l’effort de se connecter tous les jours et de vite sauter sur les occasions dès lors qu’elles se prĂ©sentent. Dans les trois premiers jours, les meilleurs produits – comme Fitbit – sont partis en quelques heures.

Heureusement, Amazon propose Ă tous ses clients un droit de rĂ©tractation de 30 jours. Autrement dit, pendant cette pĂ©riode, vous pouvez retourner votre achat et obtenir un remboursement intĂ©gral si le produit est comme neuf. Cela vous permet donc mĂŞme de l’offrir Ă NoĂ«l, et le rendre après si finalement le cadeau n’a pas vraiment eu l’effet escomptĂ©. Dans tous les cas, un Fitbit Charge 3 ou une montre Versa Lite fera plaisir, et ils seront vite adoptĂ©s par les nouveaux propriĂ©taires.

C’est probablement la dernière opportunitĂ© aujourd’hui de bĂ©nĂ©ficier d’un bracelet Fitbit Charge 3 Ă moindres frais avant NoĂ«l : si vous aviez l’intention d’en prendre un pour en faire un cadeau, c’est le moment ou jamais d’en profiter. Les stocks sont dĂ©jĂ bien partis, tous les coloris ne sont plus disponibles. Faites vite votre choix avant qu’il ne soit trop tard.

Pour voir les deals du jour sur Amazon :

Voir toutes les offres