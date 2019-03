Bon Plan Flash : le SSD Sandisk 240 Go à 29,50€ & 480 Go à 55,90€ 🔥

Les deux modèles de SSD Sandisk en vente flash aujourd’hui sur Amazon sont celui de 240 Go à 29,50€ au lieu de 50,99€, et celui 480 Go à 55,90€ au lieu de 84,99€.

Ce sont deux SSD sont excellents et ils peuvent vous servir soit à augmenter le stockage d’une machine, mais peuvent aussi être utilisés comme disque dur externe (en utilisant un boîtier compatible). Si vous hésitez à remplacer votre disque dur plateau d’ordinateur par un SSD, l’offre sur le modèle à 480 Go est parfaite !

Ils atteignent une vitesse d’écriture de 440 MB/s et sont garantis pendant 3 ans par Sandisk. Ils sont également compatibles SATA 6.0 Gb/s. Je les utilise pour ma part en tant que disques durs externes pour ma bibliothèque Final Cut Pro X, ce qui me permet d’avoir des taux de transfert rapide, et surtout ne pas surcharger le SSD interne de mon Macbook Pro.

L’offre flash s’arrête ce soir à minuit, et restera en ligne tant que des unités seront disponibles.

Découvrir l’offre