Bon Plan Fnac : 120€ de réduction sur le PC ultra-portable Asus ZenBook 14 avec NumPad

Si vous cherchez à remplacer votre PC portable ou vous équiper, la Fnac vient de sortir une très belle promotion sur le Asus ZenBook 14 et son NumPad. Habituellement vendu 799,99€, il est aujourd’hui en réduction à 679,99€ ici. La seule condition est d’être adhérent Fnac, la carte Fnac étant aussi en promotion en ce moment à 10,99€ pour 3 années d’adhésion.

Asus ZenBook 14 avec NumPad : puissant et malin

Le ZenBook 14 avec NumPad est un PC ultra-portable avec ses 1,39 kg sur la balance. Son écran Full HD de 14 pouces au format 16:9 est traité antireflets. Pour ce tarif, il est très bien équipé, avec un processeur Intel Core i5 de 10e génération, couplé à 8 Go de RAM et une puce UHD Graphics 620. Pour améliorer la vélocité de la machine, Asus a fait le choix de l’intégration d’un SSD de 256 Go, ce qui assure une vitesse d’écriture et de lecture démultipliée par rapport à un disque dur classique.

Sur un portable, l’autonomie est un point très important, et ce ZenBook 14 avec NumPad d’Asus propose une longévité de 9 heures en utilisation standard. Le modèle en promotion est la version bleue, mais la vraie particularité du ZenBook 14, c’est son trackpad.

Un bouton situé dans l’angle supérieur droit vous permet d’activer le mode NumPad, une technologie développée par Asus pour gagner de la place sur les ultra-portable, mais garder le confort d’un pad numérique. En activant le NumPad, votre trackpad se transforme en véritable pavé numérique, pour un plus grand confort quand vous devez manipuler les chiffres. Cette technologie est parfaite pour les personnes traitant des chiffres dans le monde professionnel, et ne voulant pas s’encombrer d’un modèle 17 pouces volumineux, ou d’un pavé numérique externe.

Le ZenBook 14 avec NumPad embarque toute la connectivité nécessaire avec deux ports USB-A, un port USB-C, un HDMI, un slot SD, ainsi que le Bluetooth 5.0. La partie son est soignée, avec 4 haut-parleurs signés Harman Kardon.

La carte Fnac, le plein d’avantages

Pour bénéficier de ces 120€ de réduction sur le ZenBook 14 chez Fnac, vous devez être, ou devenir, adhérent Fnac. Le marchand propose plusieurs formules, avec les cartes Fnac, Fnac+ et Fnac One.

La carte Fnac est en ce moment en réduction à 10,99€ pour 3 ans. Elle permet de bénéficier de la livraison gratuite des livres, de 5% de remise immédiate sur certaines catégories, d’accéder à des ventes privées et de bénéficier d’avantages comme le service ePresse à 1€ par mois pendant 3 mois. Des offres « Pass Partenaires » permettent d’économiser jusqu’à 35% de remises en fonction de la catégorie, comme c’est le cas pour cette offre Asus.

La carte Fnac+ (qui bénéficie d’un essai gratuit de 7 jours) y ajoute la livraison gratuite et illimitée en un jour, de services comme l’installation gratuite de téléviseur, mais aussi l’accès à une caisse prioritaire en magasin. Si vous êtes satisfaits après les 7 jours d’essai, elle est facturée 49€ par an.