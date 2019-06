Bon Plan : la Xbox One S + 2 jeux à 149€ au lieu de 279€ à la Fnac 🔥

Alors qu’une version 100% digitale de la Xbox One S vient de sortir et est critiquée pour son prix, la Xbox One S de 500 Go est proposé pendant quelques heures à 149€ au lieu de 279€ à la Fnac. C’est une très belle réduction qui vous offre également le Pack Founder d’Apex Legends, et le jeu Gears of War 4. Si vous vous posiez la question d’acheter une Xbox One S, c’est le moment !

Vous recevrez les codes Xbox Live pour télécharger les deux jeux 7 jours après votre achat, et le pack contient une manette. Si vous voulez une seconde manette, acheter cette Xbox One S vous également donne droit à 25% de réduction pour l’achat d’une manette supplémentaire. La manette classique est trouvable aux alentours de 50€ sur la Fnac, elle tombe donc à 38€, et la combinaison vous donne un pack complet Xbox One S 500 Go + 2 manettes + 2 jeux à 187€ au lieu de 329€ soit 142€ de réduction !

Le pack Founder Apex Legends est parfait pour progresser plus rapidement dans le jeu et comprend :

2 000 pièces Apex

1 skin d’arme légendaire Célébrité exclusif pour Hemlok

3 skins de personnage exclusifs Dur à cuire (1 pour Wraith, Bloodhound et Gibraltar)

3 images de bannière exclusives (1 pour Wraith, Bloodhound et Gibraltar)

1 badge Fondateur exclusif

Ce prix de 149€ est proche des tarifs que l’on peut retrouver sur une Xbox One S en occasion ou reconditionnée, si vous souhaitez vous équiper il sera très difficile de trouver une meilleure affaire à l’avenir. C’est la version blanche avec 500 Go de stockage qui est proposée dans ce bon plan Fnac.

Ce bon plan Xbox One S Fnac est valable jusqu’à dimanche soir, mais les stocks ne sont certainement pas illimités, soyez rapides si vous voulez en profiter !

Mise à jour 11h : l’offre est victime de son succès et a déjà expiré 🙁

