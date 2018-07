Bon Plan : le forfait B&You illimité 30 Go à 9,99€ par mois à vie 🔥

B&You vient de sortir une vente flash sur son forfait illimité intégrant 30 Go de datas, et la réduction est valable à vie !

Si vous cherchez à changer de forfait actuellement, B&You propose une offre très intéressante avec sont forfait illimité avec 30Go de data pour 9,99€ par mois à vie.

L’offre est très courte, elle est valable jusqu’au 16 juillet seulement. Dans le forfait vous avez les appels illimités, 30 Go de datas en France et 3 Go utilisables en Europe et dans les DOM. La spécificité de cette offre c’est que, contrairement à d’habitude, vous restez sur ce tarif de 9,99€ par mois de manière illimitée dans le temps. Vous n’aurez donc pas besoin de changer de forfait au bout d’un an 🙂

Offre valable jusqu’au 16 juillet uniquement, soyez rapides si vous voulez en profiter !

Profiter de l’offre