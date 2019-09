Bon Plan French Days : le Google WiFi à 59€ au lieu de 139€ chez Boulanger 🔥

Si vous avez des problèmes de couverture WiFi chez vous, remplacer celui de votre box par un produit dédié est souvent la solution. Alors que les Orbi de Netgear sont plébiscités, leur coût est trop élevé. Google a donc sorti son propre modèle, le Google WiFi.

Pour French Days, Boulanger casse les prix, en passant de 139€ à 59€. C’est une offre tout simplement imbattable, et les packs de plusieurs bénéficient aussi de la remise. Pour voir le prix de 59€, il suffit d’ajouter le Google WiFi au panier, même si le prix affiché sur la fiche produit est de 79€.

Une fois reçu, vous pourrez les configurer très simplement pour prendre la place du WiFi de votre box et en finir avec les problèmes de couverture réseau. Plus vous avez de surface à couvrir, plus vous pouvez étendre le réseau en ajoutant des modules Google WiFi.

Comme c’est une commande chez Boulanger, vous pouvez les retirer en magasin en quelques heures.

