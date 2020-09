Bon plan : le Galaxy S20 à prix cassé sur la boutique officielle Samsung 🔥

Samsung débute les French Days à tambour battant avec des très belles promotions sur ses produits. Le fabricant fait des remises directement sur son site officiel, où vous avez un certain nombre d’avantages à acheter. Entre les nouveaux Samsung Galaxy S20, les Note 10, les A41 / A51 / A71, vous avez de belles économies à réaliser.

Voici les offres en cours chez Samsung :

C’est une énorme opportunité que de voir les Samsung Galaxy S20 à prix mini sur le site officiel. En effet, les smartphones n’ont jamais eu droit à une telle baisse de tarif sur la boutique officielle (ou ailleurs) depuis leur sortie. Dévoilés en mars dernier, les 3 modèles ont droit à cette même remise compétitive. Tous bénéficient d’une promotion de 130 euros de remise + 100 euros de reprise sur votre ancien modèle. Au final, le téléphone chute de 230 euros et son prix passe sous les 700 euros.

S’il fallait choisir un téléphone parmi la dernière gamme des Galaxy S, nous vous conseillerions de vous tourner vers le Samsung Galaxy S20. Il s’agit du modèle le plus récent et c’est le plus accessibles des 3 téléphones S20 (versus S20+ et S20 Ultra). Avec les performances qui s’ajoutent à la chute des prix, il devient séduisant pour ces French Days. Attention, le stock est très limité et il peut disparaitre à tout moment.

Le Samsung Galaxy S20, un gros succès

Dans le cadre des French Days, Samsung vous offre la possibilité de profiter du flamboyant Galaxy S20 avec une belle économie à la clé. Le modèle et le reste de la gamme ont droit à quelques avantages de choix. D’une part, il y a cette promotion immédiate de 130 euros, si bien que le Galaxy S20 passe de 909 euros à 779 euros. C’est déjà conséquent sur le prix total de l’appareil.

L’un des autres arguments tient dans la reprise de votre smartphone actuel, dont le bonus est de 100 euros. Vous toucherez donc cette somme en plus du montant de la reprise classique. En somme, ce sont des économies de 230 euros que vous pouvez faire en choisissant le Samsung Galaxy S20 sur la boutique Samsung. Nulle part ailleurs vous trouverez une telle réduction sur ce téléphone, qui a tout juste 6 mois d’ancienneté.

Côté fiche technique, difficile de ne pas évoquer quelques caractéristiques du Samsung Galaxy S20 en promo pour les French Days. Samsung fait fort du côté des écrans, une de ses spécialités depuis de nombreuses années. Sur le Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, on a des dalles OLED dont la taille respective est de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces. Avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, vous êtes certain de ne pas avoir de temps de latence, ce qui est une attente forte et logique avec un téléphone aussi premium.

Samsung est également très bon côté photo, on le sait. Le Samsung Galaxy S20 possède un triple capteur photo capable de réaliser des performances le jour aussi bien que la nuit. Il a bâti une partie de sa réputation sur le fait d’offrir de très bons rendus même en mode sombre. Les Galaxy S20+ et S20 Ultra ont le droit à un quadruple photo —ce qui justifie le fait qu’ils soient plus premium.

Voici notre test vidéo du Galaxy S20 Ultra :

Samsung fait la différence avec un service de location de smartphones baptisé Up2You. Il plaira avec certitude à tous ceux qui aiment changer de téléphones assez régulièrement —surtout sans dépenser trop d’argent au moment du changement. Avec ce programme, vous pouvez choisir le Samsung Galaxy S20 pou un premier versement de 119 euros puis 31 euros par mois sur 24 mois. Le service n’a de cesse de conquérir un public plus large, que ce soit du côté des fans de la marque, mais pas que. Le succès est la conséquence de son prix bas et de sa flexibilité.

Le Note 20 est aussi une belle pépite

Les Samsung Galaxy Note 20 sont presque les modèles les plus récents de la marque, si on laisse de côté le dernier Galaxy Z Fold 2 (smartphone pliable) et S20 FE. Ils partagent quelques similarités avec les Galaxy S20 en promo pour les French Days, mais profitent aussi de quelques différences à noter. L’écran est plus grand sur le Galaxy Note 20 et ce dernier a aussi un stylet S-Pen qui pourra s’avérer bien utile à tous ceux qui ont une utilisation pro de leur téléphone. En revanche, on regrette que le dos soit en plastique.

Comme les Note 20 datent du mois d’août, ils n’ont pas droit à des promos aussi avantageuses que les Samsung Galaxy S20, c’est logique. Cela ne veut pas dire qu’ils n’affichent pas quelques arguments de poids. Samsung Care+ est offerte pendant 2 ans (valeur : 149 euros) avec le code promo SCN20 jusqu’au 30 septembre. La boutique offre aussi 100 euros de reprise sur votre téléphone et 30% de réduction sur l’achat d’une coque.

Entre le Samsung Galaxy S20 et le Galaxy Note 20, vous devriez trouver votre bonheur. Mais dans les deux cas, il faut être rapide pour ces French Days. Jamais les téléphones n’ont profité d’une promo aussi importante et ils sont très récents, deux arguments de choc qui vont séduire beaucoup de monde. De plus, ces deals sont valables dans la limite des stocks.

