Bon Plan : le Honor 10 à 337€ au lieu de 449€ 🔥

Le flagship de Honor, le Honor 10, est proposé en vente flash à 337€ au lieu de 449€ pour le modèle avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM.

Pour bénéficier de ce bon plan il vous suffit de vous rendre sur ce lien. Il supporte les bandes françaises 4G dont la B20, c’est donc la version internationale.

Le modèle vendu embarque 128 Go de stockage avec une couleur bleu dégradée à l’arrière. Le Honor 10 est très proche du Huawei P20 qui a également connu un grand succès avec le même processeur et la même mémoire RAM. Les premiers tests du modèle sont très positifs (nous sommes en train de le tester également) et il se place comme l’un des smartphones milieu de gamme de référence cette année.

Son grand atout est son écran borderless en 19:9 et il embarque une puce dédiée à l’Intelligence Artificielle qui est très utile pour vous aider lors de la prise de photos. L’offre porte sur les modèles bleu et noir, mais est limitée en quantité, il vous faudra être rapides si vous voulez en profiter !

Profiter de l’offre