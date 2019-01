Bon Plan Huawei : les P20 et Mate 20 jusqu’à -39% chez Amazon 🔥

Alors que les soldes sont en cours, Amazon a donc décidé de bradé pendant quelques heures les modèles stars de chez Huawei. Aujourd’hui, le Huawei P20 est proposé à 399€ au lieu de 649€, le Mate 20 à 549€ au lieu de 799€ et le P20 Pro à 599€ au lieu de 899€.

Le P20 Pro a longtemps été le flagship de la marque et se démarque par la qualité de son triple capteur photo à l’arrière. Il embarque un processeur Kirin 970, un écran OLED de 6,1 pouces, 128 Go de stockage, 6 Go de RAM et une batterie de 4000 mAh.

Le modèle en réduction est le bleu et, pour l’avoir eu comme téléphone principal pendant plusieurs mois, je ne peux que vous assurer de sa qualité. Son prix de lancement était de 899€, il tombe aujourd’hui à 599€.

Si vous avez un budget inférieur à disposition, le P20 « classique » est aussi en promotion à 399€ au lieu de 649€. Il embarque le même processeur que le P20 Pro, mais son écran est plus petit, sa batterie a une capacité de 3400 mAh et il a un double capteur à l’arrière. Ça reste cependant un excellent smartphone à ce prix là .

Le Mate 20 est aussi en forte promotion à 549€ au lieu de 799€. Son écran de 6,53 pouces incurvé ne laisse la place qu’à une petite encoche en forme de goutte. Il est salué pour ses performances avec son Kirin 980, mais aussi pour son triple capteur à l’arrière. Il embarque un port jack et bénéficie d’une très grosse autonomie avec sa batterie de 4000 mAh. Il a été annoncé en même temps que le Mate 20 Pro et est aussi un excellent choix.

Toutes ces offres doivent durer jusqu’Ã ce soir, soyez rapides si vous voulez en profiter !

