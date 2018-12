Bon Plan : le Huawei Mate 20 Pro à 1€ seulement chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose une très belle remise pour quiconque souscrira à son forfait mobile Sensation illimité 70 Go, l’un des plus haut de gamme du marché. Une offre permet d’obtenir chacun des smartphones les plus populaires du marché pour seulement 1€. Nous allons aujourd’hui nous consacrer au Huawei Mate 20 Pro – mais le iPhone XR, le Galaxy S9 et plein d’autres ont aussi droit à des réductions gigantesques.

Comment obtenir un smartphone à 1€ ?

Pour bénéficier du dernier Huawei Mate 20 Pro à 1€ (son prix sans engagement est de 999€), il faut remplir certains critères qui sont très simples à atteindre. Le premier est d’indiquer le code PROMO100 lors de la commande : il vous permettra de réduire la facture de 100€. Pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 100€, il vous suffira de demander le bonus de reprise en rendant votre ancien mobile. Enfin, si vous choisissez le paiement de 8€ / mois pendant 24 mois, le Huawei Mate 20 Pro tombe à 1€ seulement. Attention cette offre est limitée dans le temps, et elle n’est disponible que jusqu’au 26 décembre. Vous pouvez trouver les autres smartphones en réduction ici.

Si vous cherchez à acheter des accessoires, Bouygues Telecom inclut aussi un pack contenant un Google Home Mini offert et 50€ de réduction sur un accessoire JBL. Pour participer à l’offre, c’est directement sur le site de Bouygues Telecom que ça se passe. Cette offre est sous forme d’offre de remboursement (ODR), vous devrez donc payer les produits puis vous faire rembourser par la suite. Il faudra télécharger les coupons de réductions et les renvoyer avec les justificatifs pour en profiter. L’offre est aussi disponible jusqu’au 26 décembre et est cumulable avec l’offre sur les smartphones.

Profiter de l’offre

Les avantages du forfait mobile Sensation

Pour prétendre aux deux offres mentionnées plus haut, vous devez souscrire au forfait Sensation 70 Go sur 24 mois. Si vous effectuez la portabilité de votre numéro depuis un autre opérateur, vous économisez 15€ par mois la première année. Vous payerez donc 30,99€ / mois pendant 1 an puis 45,99€ / mois la seconde année. Au final, étant donné le prix public du smartphone et le coût de l’abonnement, votre forfait revient à quasiment 0€ si vous vouliez l’acheter nu à 999€. Pour une fois, l’offre semble bien plus intéressante que celle des MVNO même avec leurs forfaits à prix réduit.

Le forfait Sensation 70 Go comprend :

Appels, SMS et MMS illimités en France

Appels fixe illimités vers la France + 120 destinations

70 Go de datas en 4G + internet illimité tous les week-ends

Appels, SMS, MMS illimités + 30 Go d’internet depuis l’Europe et les DOM

Les abonnements LeKiosk et l’Equipe

Multi SIM Internet

Profiter de l’offre

Article sponsorisé par Bouygues Telecom