Bon Plan : le Huawei Mate 20 Pro en vente flash à 689€ au lieu de 999€ 🔥

Alors qu’il est sorti fin 2018, le Huawei Mate 20 Pro est l’un des tout meilleurs smartphones Android du marché en 2019 et n’a rien à envier à des modèles plus récents comme le Samsung Galaxy S10+. Grâce à cette vente flash Amazon son prix baisse à 689€, ce qui est le meilleur prix constaté en France jusqu’à aujourd’hui.

Celui que nous avions désigné comme le smartphone à battre en 2019 possède des caractéristiques ultra haut de gamme avec son processeur Kirin 980, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Son super écran incurvé AMOLED de 6,39″ laisse apparaitre une encoche nécessaire pour la caméra avant et le système de reconnaissance du visage. Il possède aussi un capteur d’empreinte sous l’écran et sa batterie de 4200 mAh lui permet d’être un des smartphones les plus endurants actuellement disponibles. Il propose d’ailleurs la recharge sans-fil et la recharge sans-fil inversé. La recharge rapide est aussi de la partie, et le chargeur est fourni (contrairement à l’iPhone XS).

Le modèle noir est proposé à 689€, le modèle violet est aussi en promotion à 699€ si vous préférez cette couleur !

Dernier atout, son triple capteur photo se classe aussi parmi les plus performants sur le marché. C’est simple, pour 689€ vous avez accès à un smartphone aussi intéressant que le S10+ qui coûte actuellement… 1009€ !

Une telle réduction est plus que rare surtout chez un marchand comme Amazon qui propose toutes les garanties en vigueur en France. L’offre est limitée en quantité, et pas certain que ce bon plan Mate 20 Pro reste longtemps en ligne, soyez rapide si vous voulez en profiter !

Pour vous faire une meilleure idée de la qualité de ce smartphone, découvrez notre test du Huawei Mate 20 Pro en vidéo :