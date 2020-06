Bon Plan : Huawei Mate 30 Pro à prix jamais vu sur Amazon (-41%) 🔥

Le Huawei Mate 30 Pro est, sur le plan des caractĂ©ristiques techniques, l’un des smartphones les plus intĂ©ressants du marchĂ©. Modèle très haut de gamme, il est arrivĂ© en France il y a quelques mois au prix de 1099€. Aujourd’hui, Amazon propose une Ă©norme rĂ©duction, avec un prix en chute Ă 647€ seulement. Si vous ĂŞtes un utilisateur avancĂ© sur Android, c’est le smartphone idĂ©al.

Étant donnĂ© le prix très agressif de cette offre, les stocks ne seront certainement pas très longtemps disponibles.

Tout le monde n’a pas besoin de Google sur Android

Vous le savez, le conflit entre les USA et Huawei a entraĂ®nĂ© le retrait des Google Play Services sur tous les modèles rĂ©cents de la marque. Vous n’avez donc pas accès au Google Play Store, mais Huawei propose une alternative de plus en plus intĂ©ressante. Depuis sa sortie, le Huawei Mate 30 Pro s’est toutefois grandement amĂ©liorĂ©, avec l’expansion de AppGallery, le store de la marque.

Ce dernier vous permet de tĂ©lĂ©charger la grande majoritĂ© des applications populaires du marchĂ©, soit en direct soit via des APK. C’est un smartphone qui s’adresse avant tout aux amoureux d’Android, qui sont des utilisateurs avancĂ©s. Si vous savez ce que vous faites, c’est un modèle parfait.

Huawei Mate 30 Pro : caractéristiques techniques et photos de haute volée

Si Huawei n’avait pas eu ce ban des USA, le Mate 30 Pro aurait certainement Ă©tĂ© le smartphone parfait en 2020. Avec son SoC Kirin 990 couplĂ© Ă 8 Go de RAM, vous avez toute la puissance d’un flagship entre les mains, avec une durĂ©e de vie potentiel très intĂ©ressante. Mais la vitesse est loin d’ĂŞtre le seul atout de ce Huawei Mate 30 Pro en promo chez Amazon.

Au niveau du design, il reprend des lignes très fines, seule une encoche laissant place à la reconnaissance faciale est présente sur son superbe écran OLED de 6,53 pouces. Il est également très endurant, avec sa batterie de 4 500 mAh qui est compatible charge sans-fil et charge rapide 40W. Au niveau du stockage, vous avez de quoi profiter de ses capacités vidéo avec les 256 Go de base, auxquels vous pouvez ajouter une carte Nano SD. Ce slot peut, au choix, accueillir une seconde Nano Sim à la place.

Comme tous les modèles Huawei depuis le P20 Pro, la partie photo/vidĂ©o est tout simplement l’une des meilleures du marchĂ© en 2020. Ă€ l’arrière on retrouve quatre capteurs, le principal de 40 Mpx qui ouvre Ă f/1.6, le zoom x3 de 8 Mpx qui ouvre Ă f/2.4, un ultra grand-angle de 40 Mpx et un capteur ToF. Ă€ l’avant, c’est tout aussi bien, avec 32 Mpx avec une ouverture f/2.0 et un ToF 3D.

Cette vente flash sur le Huawei Mate 30 Pro chez Amazon peut ĂŞtre limitĂ©e dans le temps, soyez rapide si vous voulez profiter de ce super prix. Ce modèle est vendu en direct par Amazon, vous profitez de la livraison gratuite et de tout le SAV de Huawei en France, comme ce n’est pas un modèle d’import.

Une telle rĂ©duction chez Amazon de 41% sur le Huawei Mate 30 Pro est du jamais vu Ă aujourd'hui sur ce modèle.

