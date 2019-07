Bon plan : le Huawei MateBook à -28% en vente flash Amazon 🔥

Alors qu’il a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© au CES en janvier dernier, le Huawei MateBook 13″ est dĂ©jĂ en promotion Ă l’occasion du Prime Day sur Amazon. Cette offre est encore une fois rĂ©servĂ©e aux clients Prime de la plateforme marchande. Si vous voulez Ă©conomiser presque 400 euros sur le PC portable en question, vous pouvez souscrire Ă l’offre gratuite et sans engagement de 30 jours pour accĂ©der Ă cette offre spĂ©ciale.

Lorsqu’il a Ă©tĂ© annoncĂ© en janvier dernier, le nouveau Huawei MateBook de 13 pouces a connu un accueil très chaleureux de la part du grand public. Aujourd’hui encore, si vous allez sur Amazon, vous pouvez voir qu’il possède une excellente note auprès des utilisateurs de cet ordinateur portable. La remise pour ce Prime Day sur le Huawei MateBook 13″ devrait dĂ©finitivement vous faire craquer, car le rapport qualitĂ© prix est dĂ©sormais imbattable.

Le Huawei MateBook 13″ Ă l’honneur au Prime Day

Pour ceux qui cherchent un bon ordinateur portable sous Windows, le nouveau Huawei MateBook 13″ en soldes pour ce Prime Day Amazon fera parfaitement l’affaire. En l’occurrence, celui-ci est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran de 13 pouces entièrement tactile, d’une puce Intel Core i7, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage en SSD de 512 Go. Il s’agit d’un ordinateur portable vraiment très puissant, et il s’accompagne de Windows 10 Home. A noter qu’il est plus fin qu’un MacBook Air, et qu’il ne pèse que 1,3 kg. Pour ceux qui le souhaitent, un système de dĂ©verrouillage par l’empreinte est aussi disponible.

Au delĂ des caractĂ©ristiques techniques, le Huawei MateBook 13″ Ă©tait dĂ©jĂ considĂ©rĂ© comme un très bon produit au prix normal. Avec la remise qui vient s’appliquer pour ce Prime Day sur Amazon, le MateBook atteint un niveau qui fera pâlir la concurrence. Pour ceux qui veulent obtenir un ordinateur très puissant Ă moins de 1000 euros, c’est l’opportunitĂ© Ă saisir. Il est lui-mĂŞme bien plus puissant qu’un MacBook Air qui s’accompagne dans tous les modèles d’un processeur i5, et de 128 Go de stockage.

Amazon baisse le prix du MateBook

La rĂ©duction que l’on voit en ce moment sur le Huawei MateBook Ă l’occasion du Prime Day Amazon ne devrait pas rester longtemps : le gĂ©ant du e-commerce a un stock très limitĂ© sur les produits très populaires, Ă l’instar de cet ordinateur. Pour ceux qui veulent vraiment acheter le dernier MateBook 13″, il faut y aller au plus vite : dans le pire des cas vous pouvez toujours renvoyer votre achat sous 30 jours pour obtenir un remboursement grâce Ă la politique de retours Amazon.

Du fait qu’il s’agisse d’une vente flash sur Amazon, le MateBook ne devrait pas rester très longtemps au prix de 929 euros dans la version que nous vous avons prĂ©sentĂ© ci-dessus. Il s’agit d’une rĂ©duction de 370 euros par rapport au prix de base (1299 euros), soit 28% de remise. Ce n’est pas prĂŞt de rester très longtemps, et les stocks pourraient disparaitre en moins de quelques heures.

Il faut savoir que Amazon est parvenu Ă crĂ©er un rĂ©el engouement pour ce Prime Day, et que la tendance ne fait que se renforcer depuis quelques annĂ©es. Le marchand est parvenu Ă crĂ©er un second Black Friday au milieu du mois de juillet, date de son anniversaire, pour rĂ©compenser ses clients fidèles avec de très belles promotions comme celles sur le Huawei MateBook 13″.

Comme nous l’avons dit plus haut, ces offres sur le Huawei MateBook 13 pouces pendant le Prime Day Amazon sont rĂ©servĂ©es aux clients Prime. Si vous l’ĂŞtes (et mĂŞme si vous n’ĂŞtes que dans la version d’essai), vous allez voir le droit Ă une livraison rapide en une journĂ©e gratuite, ainsi que des services comme Amazon Prime Music (un Spotify limitĂ© Ă 2 millions de titres). Au delĂ du mois d’essai gratuit et sans engagement, il est possible de renouveler son abonnement pour 49€ par an.

Pour ceux qui veulent voir le MateBook au Prime Day, c’est ici :

