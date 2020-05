Bon plan : Huawei P30 / P40, le prix en lourde baisse 🔥

Compte tenu du fait que les French Days sont annulés (ou repoussés), Fnac a lancé une opération spéciale qui dure 6 jours. Durant cette période, il est possible de trouver de belles ventes flash sur des produits populaires comme les Huawei P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro. Chacune des remises est séduisante, surtout quand on sait que les téléphones se positionnent parmi les meilleurs du marché grâce à de solides caractéristiques techniques.

Voici la liste des promotions en cours sur les Huawei P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro. Toutes les versions Lite de ces smartphones ont Ă©galement le droit Ă de belles rĂ©ductions ce jour si bien que le Huawei P40 Lite revient Ă 279 euros contre 299 euros pour la version P30 Lite. Que ce soit pour les versions Lite ou les autres, il faut savoir que tous les stocks sont très limitĂ©s, ce qui veut dire que cette offre spĂ©ciale ne sera pas disponible très longtemps. N’hĂ©sitez pas Ă ĂŞtre rapide pour avoir une chance de trouver le tĂ©lĂ©phone de votre choix en promotion sur Fnac.

Quel smartphone choisir entre le Huawei P30 et le P40 ?

Chaque annĂ©e, Huawei dĂ©voile de nouveaux tĂ©lĂ©phones lors d’un Ă©vĂ©nement public. L’an dernier, le constructeur a ainsi dĂ©voilĂ© les Huawei P30 et P30 Pro, deux excellents smartphones qui continuent Ă se positionner parmi les leaders du marchĂ© tournant sous Android. Nous avons pu tester les deux modèles et nous avons sĂ©duit par ces appareils et leurs caractĂ©ristiques techniques robustes. Si vous voulez vous faire un avis, voici notre test en vidĂ©o.

Quand aux Huawei P40 et P40 Pro, ils font partie de la dernière gĂ©nĂ©ration de smartphone dĂ©voilĂ© par le constructeur chinois. MĂŞme s’ils sont plus rĂ©cents, ils font moins parler d’eux que leurs prĂ©dĂ©cesseurs, car ils ne sont pas dotĂ©s de l’OS Android. En effet, les USA ont interdit au chinois Huawei d’utiliser le service de Google et de faire affaire avec des sociĂ©tĂ©s amĂ©ricaines, ce qui explique pourquoi on ne retrouve pas l’OS du gĂ©ant sur les tĂ©lĂ©phones. Cela signifie Ă©galement que les P40 et P40 Pro n’embarquent pas les services de Google comme YouTube, Gmail et autres. Il s’agit lĂ d’une vĂ©ritable contrainte, car le reste des caractĂ©ristiques du smartphone sont vraiment excellentes.

Sans Ă©voquer l’absence d’Android, les Huawei P40 et P40 Pro se positionnent bien au-dessus des P30 et P30 Pro, que ce soit pour la photo ou autre. Ces deux modèles se positionnent Ă©galement au sein du groupe sĂ©lectif des smartphones les plus puissants au monde. Il s’agit Ă©galement d’une des premières gĂ©nĂ©rations de tĂ©lĂ©phones compatibles avec la technologie 5G. Toutefois, la France prend du retard dans ce domaine, au point que les premières offres des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ne devraient pas voir le jour avant la fin de l’annĂ©e en cours si ce n’est pas encore repoussĂ©.

Acheter les Huawei P30 et P40 chez Fnac

Fnac est le seul marchand en ligne Ă profiter de cette pĂ©riode de l’annĂ©e pour lancer un tas de ventes flash au cours de six jours dĂ©diĂ©s aux petits prix. En somme, les prix sont actuellement beaucoup moins chers sur le site web du français que chez ses concurrents, ce qui fait la force de frappe de la marque. En effet, Fnac compense la fermeture de ses boutiques physiques en cassant les prix sur un grand nombre de produits, Ă l’exemple des Huawei P30 et P40. Ultra populaires, ces smartphones ont droit Ă des remises exceptionnelles allant de -20% Ă -40%.

L’autre avantage non nĂ©gligeable tient dans le fait que, si vous choisissez les Huawei P30 et P40 chez Fnac, le marchand vous permet de profiter d’un dĂ©lai de rĂ©traction de 15 jours. Durant cette pĂ©riode, vous avez ainsi la possibilitĂ© de renvoyer le smartphone et de vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. Cet argument devrait achever de convaincre ceux qui hĂ©sitent encore et qui ne savent pas totalement si le Huawei P30 et P40 va leur plaire. Ces derniers ont donc la possibilitĂ© d’essayer le tĂ©lĂ©phone et de le renvoyer s’ils ne sont pas satisfaits, en particulier pour le P40 qui ne profite pas des services de Google.

Le dernier avantage se matĂ©rialise par un abonnement de 4 mois offerts Ă Deezer Premium pour tout achat d’un smartphone Huawei. Le service de streaming musical français propose un abonnement mensuel Ă 9,99 euros par mois, si bien que cette offre vous permettra de faire des Ă©conomies tout en profitant d’un grand nombre de morceaux musicaux, en ligne ou hors-ligne, depuis votre Huawei P30 ou P40. Ce petit bonus est la vĂ©ritable cerise sur le gâteau de cette belle offre signĂ©e Fnac.

