Bon plan : le Huawei P30 Pro rechute à prix cassé chez Amazon 🔥

Les soldes Amazon ne sont pas finies, et ce sont les Huawei P30 Pro et P30 qui sont à prix cassé ce week-end. Le Mate 20 et le Mate 20 Pro sont également en promotion – que ce soit sur le site américain ou encore sur le site Cdiscount. Vous retrouverez ci-dessous l’ensemble des promotions en cours pour ce samedi.

Cette année la période de soldes a été rétrécie, cette règle s’applique aussi bien pour les commerces physiques que pour les marchands en ligne que sont Cdiscount ou Amazon. Pour profiter de ces belles offres comme les smartphones Huawei P30 Pro et P30 en soldes, il va falloir se décider encore plus rapidement parce que l’opération ne dure que quelques heures tout au plus.

La troisième démarque des soldes Amazon vient tout juste de débuter, et les Huawei P30 et P30 Pro sont à l’honneur. Si vous voulez partir sur un excellent téléphone avec une remise supérieure à 30% dessus, c’est le seul de la dernière génération à avoir un tarif aussi avantageux. Vous pouvez ainsi prétendre à du haut de gamme tout en payant le prix du moyen de gamme.

Le prix du Huawei P30 Pro au plus bas

Cette année nous avons eu la chance de tester de nombreux smartphones, sans aucun doute le Huawei P30 Pro est l’un des meilleurs, voire peut être même LE meilleur sous Android. Logiquement, le Mate 30 est bien plus performant, cependant, à cause de l’embargo américain, Huawei n’a pas été autorisé à utiliser l’OS Android. Cela signifie que ce smartphone est dénué de tout l’environnement Google, ainsi que l’ensemble des applications du Play Store.

De ce fait, les Mate 30 ne sont pas appréciés comme prévu et les Huawei P30 Pro et P30 en promo demeurent un peu en deçà. Il faut dire qu’ils restent des smartphones très haut de gamme, avec notamment un avantage qui n’est pas négligeable : la photo. En effet, les Huawei P30 et P30 Pro en soldes sur Amazon et Cdiscount sont probablement les meilleurs du marché dans ce domaine. Ce sont des téléphones très haut de gamme avec un rapport qualité prix imbattable.

Si vous voulez vous convaincre sur le Huawei P30 Pro, voici notre test vidéo :

Aujourd’hui, avec la promotion sur les Huawei P30 et P30 Pro, le rapport qualité prix est vraiment excellent. Ces smartphones sous Android sont parmi les meilleures (sinon les meilleurs) de leur génération. Ils sont même un cran au dessus des Galaxy S10 – et ils seront donc encore une fois très populaires en 2020. Attention, cette offre spéciale ne dure pas longtemps – elle peut se terminer à tout moment ce samedi.

Amazon propulse la marque chinoise

Cette période de soldes sur Amazon et Cdiscount est d’une aide extrêmement précieuse pour les constructeurs comme Huawei et son P30 Pro. De plus, tout le monde est gagnant, peut importe le modèle que vous choisissez, vous êtes certains de réaliser des économies pouvant parfois atteindre plusieurs centaines d’euros par appareil. Ce qui est extrêmement rare pour des smartphones de cette gamme.

Si vous optez pour l’un de ces téléphones Huawei P30 Pro, P30, Mate 20 Pro ou Mate 20, vous bénéficiez de la garantie constructeur comme si vous l’achetiez directement en magasin. En plus de cela, les sites Amazon et Cdiscount vous offre la possibilité de renvoyer votre colis si vous n’êtes pas satisfait. En effet, alors qu’Amazon vous propose un délai de 30 jours pour se rétracter, Cdiscount en laisse 15 jours.

Les Huawei P30 et P30 Pro en promotion sur Amazon ne sont pas les seules offres alléchantes du moment. Si vous avez un peu de temps en ce week-end, nous vous invitons à regarder les ventes flash et soldes disponibles sur le site. Vous pouvez voir en quelques instants toutes les plus belles offres sur les plus grandes marques. Comme toujours, le stock est restreint et il faut vite se saisir des offres affichées.

