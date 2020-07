Bon plan : le Huawei P30 Pro chute à -50% sur Amazon 🔥

S’il a Ă©tĂ© une rĂ©fĂ©rence en 2019, le Huawei P30 Pro reste encore parmi les meilleurs smartphones en 2020. Amazon dĂ©bute ces soldes en faisant chuter lourdement le prix du modèle le plus premium (et du reste de la gamme). Autant dire que le rapport qualitĂ© prix est encore plus agressif avec cette offre spĂ©ciale. Si vous ĂŞtes en quĂŞte d’un modèle premium aux fonctionnalitĂ©s solides, le Huawei P30 Pro sera parfait.

Amazon ouvre le bal des soldes avec des promotions attrayantes sur des produits très populaires, comme le dĂ©montre cette vente flash sur le Huawei P30 Pro. Toutefois, le marchand en ligne limite toujours le stock des modèles avec une remise aussi gĂ©nĂ©reuse. Il est Ă©vident que les amateurs de la marque ne pourront pas tous profiter de cette offre, nous vous conseillons d’ĂŞtre efficace pour Ă©viter d’arriver après la rupture.

Le Huawei P30 Pro tombe de 500 euros

Le Huawei P30 Pro est un tĂ©lĂ©phone haut de gamme qui tourne sous Android et qui a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© en 2019. Depuis, la marque a dĂ©voilĂ© de nouveaux modèles (les Huawei Mate 30 Pro et Huawei P40 Pro) mais ils ne profitent pas de la mĂŞme popularitĂ© que leurs ancĂŞtres —et pour cause. Ils sont privĂ©s de tous les services de Google comme YouTube et Gmail ainsi que du Play Store Ă cause d’une sanction imposĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© par l’administration Trump.

Fort heureusement, le Huawei P30 Pro s’est fait une place sur le marchĂ© avant cette sanction, ce qui explique pourquoi il est encore parmi les smartphones les plus populaires en 2020. CĂ´tĂ© haut de gamme, il se place comme un modèle de rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© français avec un prix modĂ©rĂ©. Pour ce qui est de la photo, Huawei a mis le paquet avec Leica afin d’offrir un quadruple capteur photo (40 Mpx, 20 Mpx, 8 Mpx et capteur ToF). Son appareil photo haut de gamme lui permet d’obtenir des clichĂ©s impressionnants de qualitĂ©.

Quant Ă la puissance, le Huawei P30 Pro en soldes sur Amazon n’est pas en reste non plus —loin de lĂ . Sous le capot, il intègre un excellent processeur Kirin 980 qui permet d’Ă©viter les latences lors de la navigation entre les applications mobiles. La batterie de 4 200 mAh est aussi Ă la hauteur et offre la possibilitĂ© de profiter d’une autonomie bien supĂ©rieure Ă une journĂ©e. Le Huawei P30 Pro est compatible avec charge rapide Super Charge 2.0, et il embarque aussi la charge inversĂ©e. Si elle Ă©tait rĂ©volutionnaire Ă la sortie du modèle, elle l’est encore en 2020, car peu de tĂ©lĂ©phones sont munis de cette option.

Le design du Huawei P30 Pro Ă prix cassĂ© sur Amazon pour les soldes ne doit pas non plus ĂŞtre nĂ©gligĂ©. Le modèle se dote de belles finitions et d’un Ă©cran incurvĂ© de choix qui rend la dalle OLED avant encore plus impressionnante. Le modèle est largement capable de concurrencer avec l’apparence des derniers iPhone et de la gamme Samsung Galaxy S de ses concurrents principaux.

Huawei, le champion des soldes ?

C’est un fait, Amazon est largement numĂ©ro un du secteur du e-commerce en France. Il est prĂ©sent dès qu’il s’agit de faire baisser le prix des produits populaires comme les Huawei P30 Pro, surtout pendant les soldes. CĂ´tĂ© smartphone, le marchand en ligne n’hĂ©site pas Ă faire baisser le prix des modèles haut de gamme afin de les rendre accessibles Ă un plus grand nombre. La qualitĂ© du Huawei P30 Pro est pleinement reconnue par les notes et les commentaires des utilisateurs sur la plateforme marchande.

Dans le cas oĂą vous n’ĂŞtes pas certain de votre achat de ce Huawei P30 Pro sur Amazon dans le cadre des soldes, pas de panique. Vous pouvez choisir le smartphone et le tester sans risque durant 30 jours. Pendant toute la durĂ©e, vous avez le droit de retourner l’article pour profiter d’un remboursement complet (et rapide). Chez les concurrents du gĂ©ant amĂ©ricain du e-commerce, le temps de rĂ©traction est de 15 jours.

Le Huawei P30 Pro devrait rĂ©pondre Ă toutes vos attentes, tant du cĂ´tĂ© du prix que des caractĂ©ristiques techniques. Nous avons eu l’occasion de rĂ©aliser un test du smartphone durant lequel nous avons Ă©tĂ© impressionnĂ©s par sa fiche technique convaincante et son offre photo. Vous avez la possibilitĂ© d’Ă©conomiser presque 500 euros sur ce tĂ©lĂ©phone, car il passe de 999 euros Ă 555 euros pour cette vente flash. Aucun rival ne fait aussi bien, si bien que tous proposent le modèle entre 600 et 800 euros pendant que le marchand Amazon met Ă l’honneur le Huawei P30 Pro.

Si la promotion sur le Huawei P30 Pro chez Amazon est très attrayante, elle demande d’ĂŞtre rapide. Soldes ou non, les ventes flash n’ont pas vocation Ă rester en ligne plus de quelques heures en raison de la limite des stocks et de l’attrait des produits Ă prix mini. L’offre sur le Huawei P30 Pro peut donc disparaĂ®tre très vite, au mĂŞme titre que le Huawei P30 et le Huawei P30 Lite. N’hĂ©sitez pas Ă aller rapidement sur Amazon pour rĂ©aliser des Ă©conomies lors de l’achat de votre nouveau smartphone.

