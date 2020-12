Bon plan : les Huawei P30 Pro sont en chute au Black Friday (-50%) 🔥

Pour ce nouvel Ă©pisode du Black Friday, Amazon n’est pas tendre avec les produits premium. Le gĂ©ant du e-commerce casse le prix des Huawei P30, P30 Pro et toutes les dĂ©clinaisons. Si vous voulez acheter l’un de ces smartphones premium, nous avons recensĂ© les meilleures affaires ci-dessous dans la liste. Il faudra ĂŞtre rapide car les stocks sont limitĂ©s.

Le Huawei P30 Pro est la dĂ©clinaison la plus haut de gamme de cette gĂ©nĂ©ration composĂ©e de deux autres modèles. Ces derniers sont Ă©galement concernĂ©s par l’offre flash pour le Black Friday. Moins chers, les Huawei P30 et P30 Lite sont logiquement moins performants, mais ils n’en restent pas moins des excellents smartphones.

Si les Huawei P30 Pro sont affichĂ©s Ă prix barrĂ©s sur Amazon, il faut rappeler qu’il s’agit d’offres flash. Comme leur nom l’indique, ces remises n’ont pas vocation Ă durer longtemps. Elles sont limitĂ©es par le temps, mais aussi par la limite des stocks disponibles. Les tĂ©lĂ©phones Ă©tant toujours très prisĂ©s du public, on sait dĂ©jĂ qu’elles ne vont pas rester en ligne plus de quelques heures, grand maximum. Il faut ĂŞtre rapide pour espĂ©rer en profiter.

Le Huawei P30 Pro, un très bon compromis

Le Huawei P30 Pro se prĂ©sente toujours comme une belle rĂ©fĂ©rence sr le marchĂ© des smartphones en 2020. C’Ă©tait dĂ©jĂ le cas Ă sa sortie, il en est encore de mĂŞme aujourd’hui. Amazon propose les meilleures offres Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes, aucune autre plateforme e-commerce ne peut rivaliser avec les prix affichĂ©s. Comme Ă son habitude, le leader du e-commerce renforce sa domination Ă l’occasion de cette opĂ©ration annuelle.

C’est logique, les Huawei P30 Pro sont un peu moins puissants que les Samsung Galaxy S20 et les iPhone 12. Et pour cause, la gamme des smartphones d’Apple a Ă©tĂ© officialisĂ©e il y a quelques semaines Ă peine tandis que la gĂ©nĂ©ration de la marque est un peu plus ancienne. Si on peut noter cette diffĂ©rence, c’est surtout le prix qui change.

Les rĂ©cents appareils d’Apple et Samsung sont plus onĂ©reux que ceux de Huawei – on note des diffĂ©rences de prix qui peuvent aller jusqu’Ă 400 voir 500 euros selon les modèles. Le Huawei P30 Pro fait office de vĂ©ritable compromis sur le marchĂ© des smartphones en 2020. Il est puissant et premium tout en restant accessible —encore plus avec cette offre sur Amazon.

Pour entrer un peu dans le dĂ©tail, il faut rappeler que le Huawei P30 Pro embarque un Ă©cran OLED de 6,47 pouces. Le constructeur a placĂ© la camĂ©ra selfie dans une petite encoche situĂ©e au centre de la dalle avant, ce qui permet un beau gain de la place sur toute la face du tĂ©lĂ©phone, le ratio Ă©cran/corps est bon. Les finitions sont propres et efficaces pour un design global Ă©purĂ© qui confère cet aspect haut de gamme Ă l’appareil.

Le Huawei P30 Pro actuellement Ă prix rĂ©duit sur Amazon embarque un processeur Kirin 980, une puce premium qui assure le bon fonctionnement du smartphone. Elle apporte la puissance suffisante en plus d’Ă©viter les risques de latences lorsque l’utilisateur ouvre et navigue ses toutes ses applications. Huawei s’est appliquĂ© cĂ´tĂ© photo, ce n’est pas Ă©tonnant puisque c’est un des points forts de la marque. Le tĂ©lĂ©phone profite d’un triple capteur photo qui offre de beaux rendus aussi bien la journĂ©e que la nuit ou quand il fait sombre.

La marque a dĂ©voilĂ© d’autres modèles depuis l’officialisation des Huawei P30 Pro. Les Huawei Mate 30 Pro et P40 Pro sont plus rĂ©cents, sauf qu’ils ont un petit bĂ©mol. Aucune de ces gammes n’a droit aux services de Google Ă cause de sanctions de l’administration Trump Ă l’Ă©gard du constructeur. En consĂ©quence, YouTube, Gmail, Google et toutes les autres applications de la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine ne sont pas disponibles sur les appareils.

Amazon fĂŞte les marques premium

Amazon ne s’arrĂŞte pas au deal sur le Huawei P30 Pro, il a aussi dĂ©cidĂ© d’allonger nettement son dĂ©lai de rĂ©traction. D’habitude, les clients ont 30 jours pour renvoyer un produit Ă la plateforme s’il ne convient finalement pas Ă leur attente. C’est suffisant, mais le marchand a choisi de laisser aux clients jusqu’au 31 janvier 2021 pour renvoyer un produit. La pĂ©riode est loin d’ĂŞtre anodine pour faire un changement de ce genre.

Et pour cause, Amazon rallonge cette pĂ©riode afin de permettre Ă ses clients de prĂ©parer leurs cadeaux pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e durant cette opĂ©ration spĂ©ciale prix mini. Vous pouvez très bien profiter du Huawei P30 Pro Ă prix cassĂ© et l’offrir Ă un proche. S’il ne lui plait pas, vous avez tout le temps nĂ©cessaire pour le retourner sans stress et bĂ©nĂ©ficier du remboursement intĂ©gral sur le produit, c’est parfait pour prendre de l’avance et Ă©viter d’avoir Ă se presser juste avant NoĂ«l.

S’il propose habituellement 30 jours, Amazon affiche un dĂ©lai dĂ©jĂ supĂ©rieur Ă celui de ses rivaux. Que ce soit Cdiscount, Fnac, Darty et les autres, ils se fient tous au minimum lĂ©gal en France, soit 14 jours. Cela peut ĂŞtre assez long en temps normal, mais restrictif en pĂ©riode de fĂŞtes, car vous ne pouvez pas anticiper tout en faisant des Ă©conomies. En plus, les marchands ne proposent pas de deals similaires sur le Huawei P30 Pro.

Au Black Friday, Amazon affiche des deals de folie sur les Huawei P30 Pro. Mais il ne s’arrĂŞte pas lĂ et publie des prix barrĂ©s sur toutes les grandes marques. On peut trouver des remises allant jusqu’Ă -50% sur des produits populaires et rĂ©cents imaginĂ©s par Apple, Sony, Samsung, Bose et les autres. C’est parfait pour se faire plaisir tout en faisant des Ă©conomies.

