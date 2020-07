Bon plan : le Huawei P30 Pro en chute libre ce matin sur Amazon 🔥

Le Huawei P30 Pro fait partie des smartphones premium de rĂ©fĂ©rence encore en 2020. Pour ce jour de soldes, c’est Amazon qui casse les prix sur le tĂ©lĂ©phone (et ses trois versions) au point d’amĂ©liorer encore plus son rapport qualitĂ© prix. Dans le cas oĂą vous recherchez un modèle haut de gamme aux caractĂ©ristiques solides, ce tĂ©lĂ©phone saura vous convenir.

Amazon a pour habitude de dĂ©voiler assez rĂ©gulièrement des offres flash comme celle sur le Huawei P30 Pro. Sachant que le mois de juillet est assez calme du cĂ´tĂ© des marchands, c’est tout de mĂŞme une surprise de voir une telle remise sur ce smartphone. Toutefois, le leader du e-commerce propose des stocks très limitĂ©s sur chacun des modèles disponibles en promotion.

Comme c’est toujours le cas dans le cadre de ces ventes flash, tout le monde ne pourra pas repartir avec le Huawei P30 Pro Ă prix mini. Il faut ĂŞtre parmi les plus rapides pour profiter de cette remise de choix.

Le Huawei P30 Pro à prix cassé

DĂ©voilĂ© il y a un an, le Huawei P30 Pro Ă©tait commercialisĂ© au tarif de 900 euros Ă sa sortie, un tarif qui le place immĂ©diatement parmi les smartphones haut de gamme tournant sous Android. La marque a dĂ©voilĂ© plusieurs modèles depuis la sortie de ce dernier, dont le P30 Pro et le Mate P30 Pro. Pourtant, c’est le Huawei P30 Pro en rĂ©duction sur Amazon ce jour qui profite toujours du succès en Europe. Et pour cause, c’est le dernier modèle du constructeur Ă se doter des services de Google comme YouTube ou Gmail et du Play Store. Le tout Ă cause d’une sanction prononcĂ©e par l’administration Trump Ă l’Ă©gard de la firme.

Outre ce point, le Huawei P30 Pro a de multiples avantages qui font qu’il reste encore parmi les meilleurs smartphones du marchĂ© en 2020. Il se positionne indĂ©niablement parmi les tĂ©lĂ©phones haut de gamme les plus vendus en France au cours de l’annĂ©e. CĂ´tĂ© photo, il embarque un très bon quadruple module photo avec un capteur principal de 40 MP qui lui permet de rĂ©aliser des excellents clichĂ©s mĂŞme de nuit. Huawei a toujours accordĂ© une importance de choix Ă ses appareils photo rĂ©alisĂ©s en collaboration avec Leica.

Pour ce qui est de la puissance, le Huawei P30 Pro en promo sur Amazon ce jour n’est pas en reste non plus. Sous le capot, on retrouve une puce Kirin 980 qui permet de faire tourner toutes les applications sans risques de latence Ă la navigation. L’autonomie est Ă©galement Ă la hauteur, car la batterie de 4 200 mAh vous assure de tenir largement plus d’une journĂ©e sans charge.

Le tĂ©lĂ©phone propose aussi la charge rapide Super Charge 2.0 ainsi que la charge inversĂ©e. Huawei fait partie des premiers constructeurs a avoir prĂ©sentĂ© cette technologie en 2019, sachant que peu de marques proposent cette technologie Ă ce jour. Avec la charge inversĂ©e sur le Huawei P30 Pro, vous avez la possibilitĂ© de recharger un appareil tiers avec votre smartphone… sans fil.

Difficile de parler du Huawei P30 Pro sans Ă©voquer son design. Il fait partie des produits les mieux finis du marchĂ©, que ce soit grâce Ă son Ă©cran incurvĂ© ou son impressionnant ratio Ă©cran/corps dĂ» Ă son encoche en goutte d’eau. Certains autres modèles de la marque sont un cran en dessous tandis que ce modèle rivalise directement avec les iPhone et les Samsung Galaxy S.

Le Huawei P30 Pro, n°1 sur Amazon

C’est une certitude, Amazon est le leader des marchands en ligne dans l’Hexagone, ce qui explique pourquoi il peut se permettre des promotions sur des produits aussi populaires. Il vise Ă©galement les smartphones haut de gamme comme le Huawei P30 Pro. Sur le site web, celui-ci est très apprĂ©ciĂ© des utilisateurs —comme le montrent les notes attribuĂ©es au smartphone.

Dans le cas oĂą vous doutez encore, Amazon vous offre la possibilitĂ© de tester le produit. Vous avez la possibilitĂ© d’en profiter durant 30 jours et le renvoyer s’il ne convient pas Ă vos attentes. Si tel est le cas, vous profitez d’un remboursement intĂ©gral. Le marchand en ligne est le seul Ă proposer autant de temps, car la majoritĂ© de ses concurrents proposent seulement un dĂ©lai de 15 jours.

Sachant que les caractĂ©ristiques de ce smartphone sont haut de gamme et que le rapport qualitĂ©-prix du Huawei P30 Pro est encore amĂ©liorĂ© avec cette promo, il devrait satisfaire vos attentes. Nous avons pu tester le smartphone (en vidĂ©o) et nous avons Ă©tĂ© impressionnĂ©s par certaines de ses fonctionnalitĂ©s. L’offre flash fait passer le prix du tĂ©lĂ©phone de 999 euros Ă 555 euros, ce qui veut dire que vous avez la possibilitĂ© d’Ă©conomiser près de 50% soit environ 500 euros.

Une fois de plus, vous avez plutĂ´t intĂ©rĂŞt Ă ĂŞtre rapide pour profiter de cette vente flash Amazon sur le Huawei P30 Pro. La promotion risque de se terminer d’ici quelques heures, que ce soit sur ce modèle phare ou sur les Huawei P30 et P30 Lite. Amazon limite toujours beaucoup les stocks sur les produits populaires et c’est encore le cas cette fois.

Pour voir cette promo flash sur le Huawei P30 Pro, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon