Bon plan : le Huawei P30 Pro chute (et rechute) chez Amazon 🔥

Les Huawei P30 Pro font partie des rĂ©fĂ©rences du marchĂ© des smartphones en 2020. Ă€ l’occasion de cette deuxième dĂ©marque des soldes, Amazon fait chuter lourdement les prix de tous les modèles de la marque. DĂ©jĂ sĂ©duisant, le rapport qualitĂ©-prix des appareils devient tout simplement imbattable. Si vous recherchez un tĂ©lĂ©phone Ă petit prix sans vouloir lĂ©siner sur la qualitĂ©, le Huawei P30 Pro est idĂ©al pour vous. Voici les offres en cours ce samedi :

Régulièrement, Amazon propose des remises de choix sur sa plateforme marchande —comme cette offre éclair sur le Huawei P30 Pro. Si le mois de juillet est généralement très calme, le marchand en ligne se lâche pour les soldes et affiche des promotions qui impactent des produits très populaires.

C’est une vraie surprise de voir que le leader du e-commerce fait autant chuter les prix d’une gamme de smartphones toujours aussi courtisĂ©e par les utilisateurs. Par contre, les quelques unitĂ©s sur le Huawei P30 Pro en soldes sur Amazon sont disponibles en stock très limitĂ©s.

Comme toutes les offres flash —soldes ou non, Amazon restreint les stocks des produits à prix réduit, ce qui veut dire que tout le monde ne pourra pas profiter des Huawei P30 Pro à prix barrés. Si vous êtes intéressé par un des modèles en promo, nous ne pouvons que vous inciter à être rapide pour éviter la déception. su

Les (nombreux) avantages du Huawei P30 Pro

DĂ©voilĂ© il y a un an, le Huawei P30 Pro Ă©tait proposĂ© Ă 999 euros lors de la sortie, un prix qui le plaçait directement dans la catĂ©gorie des modèles premium du marchĂ©. Si la marque a prĂ©sentĂ© plusieurs modèles depuis leur sortie, dont le Mate 30 Pro et le P40 Pro, les nouveaux smartphones sont loin de remporter un succès Ă la hauteur du prĂ©cĂ©dent modèle. Il y a une raison logique Ă cela, c’est le fait que toutes les nouvelles gammes n’aient pas droit aux services de Google.

Ă€ cause d’une sanction de l’administration Trump Ă l’Ă©gard du constructeur, les utilisateurs peuvent faire une croix sur le Play Store et les applications populaires comme YouTube et Gmail. Le Huawei P30 Pro bĂ©nĂ©ficie de tous ces avantages en plus de ses excellentes caractĂ©ristiques techniques, ce qui justifie sa popularitĂ© sur le marchĂ©. Il se place parmi les meilleurs smartphones au monde, ne serait-ce que pour son excellente qualitĂ© photo.

Le Huawei P30 Pro embarque un quadruple module photo avec un capteur principal de 40 Mpx. Le rendu est au rendez-vous, mĂŞme avec des photos capturĂ©es de nuit. Huawei met toujours un point d’honneur Ă se diffĂ©rencier dans le domaine de la photo, ce qu’il fait avec l’aide de Leica. Et autant dire que le rĂ©sultat dĂ©passe les espĂ©rances des utilisateurs.

En plus de la photo, le Huawei P30 Pro en soldes sur Amazon peut aussi compter sur sa puissance. Sous le capot, il cache une solide puce Kirin 980, rival direct des processeurs Snapdragon de Qualcomm. C’est ce processeur qui peut Ă©viter Ă l’utilisateur les temps de latence lorsqu’il navigue sur ses applications. Le tĂ©lĂ©phone se dote d’une batterie de 4 200 mAh qui affiche une autonomie largement supĂ©rieure Ă une journĂ©e.

Le Huawei P30 Pro a aussi l’avantage de se doter de la Super Charge 2.0 et de la charge inversĂ©e. Avec cette dernière, il est possible de charger un autre appareil en le posant simplement sur le dos de votre P30 Pro. DĂ©voilĂ©e en 2019, cette fonctionnalitĂ© est encore assez peu prĂ©sente sur d’autres smartphones tout aussi premium en 2020 —malgrĂ© son utilitĂ© reconnue.

Pour ce qui est du design, le Huawei P30 Pro arbore une apparence soignĂ©e et bien finie. Son bel Ă©cran incurvĂ© intègre une petite encoche en forme de goutte d’eau dĂ©diĂ©e Ă la camĂ©ra selfie. C’est ce choix du constructeur qui permet de bĂ©nĂ©ficier d’un ratio corps/Ă©cran aussi consĂ©quent sur ce modèle. La marque dispose de modèles qui ne font pas aussi bien de ce cĂ´tĂ©-lĂ , tandis que le P30 Pro est capable de concurrencer des smartphones tout aussi premium comme les iPhone et la gamme Galaxy de Samsung.

Le Huawei P30 Pro Ă l’honneur chez Amazon

Soldes ou non, Amazon est le leader des acteurs du e-commerce dans l’Hexagone. Il dit se frotter Ă des rivaux solides, mais il prouve chaque jour sa place avec des offres flash qui surprennent —comme celles sur le Huawei P30 Pro. Lors de cet Ă©vĂ©nement spĂ©cial, il se concentre particulièrement sur des produits premium issus de marques populaires et tendances. C’est bien le cas de ce smartphone, dont la qualitĂ© a Ă©tĂ© reconnue avec les notes des utilisateurs attribuĂ©e sur la plateforme marchande.

Dans le cas oĂą vous prenez le Huawei P30 Pro, vous avez droit Ă un filet de sĂ©curitĂ© dans le cas oĂą vous avez Ă©tĂ© trop rapide. Que ce soit les soldes ou non, Amazon vous offre la possibilitĂ© d’essayer le tĂ©lĂ©phone pendant 30 jours consĂ©cutifs. Vous pouvez ainsi tester le smartphone en toute tranquillitĂ© et dĂ©cider de le renvoyer s’il n’est pas Ă votre goĂ»t. La plateforme marchande vous rembourse sur le produit dans les jours qui suivent. En comparaison, tous les concurrents de l’acteur amĂ©ricain ne proposent que 15 jours d’essai.

C’est indĂ©niable, le Huawei P30 Pro est Ă la hauteur tant du cĂ´tĂ© de design que de celui de la fiche technique. Avec cette offre flash dĂ©voilĂ©e par Amazon pour les soldes, il est assurĂ© que les internautes vont se jeter dessus dans les heures après. On le rappelle, le prix du tĂ©lĂ©phone passe de 999 euros Ă 515 euros, soit presque -50% de remise. Pour près de 500 euros d’Ă©conomie, une raretĂ© pour un smartphone aussi haut de gamme.

Il faut le prĂ©ciser de nouveau, le Huawei P30 Pro actuellement en soldes sur Amazon va partir vite, très vite. Les offres flash ne durent jamais plus de quelques heures sur la plateforme marchande, ce qui va encore se vĂ©rifier avec cette offre. Cela concerne aussi les Huawei P30 et P30 Lite —également disponible Ă prix cassĂ© aujourd’hui. Soyez rapide, les stocks sont limitĂ©s.

Pour voir les deals en cours sur le Huawei P30 Pro, c’est par lĂ :

