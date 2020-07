Bon plan : le Huawei P30 Pro, grosse chute du prix sur Amazon 🔥

En 2020, le Huawei P30 Pro fait encore partie des rĂ©fĂ©rences du marchĂ© des smartphones. Pour cette deuxième semaine de soldes, Amazon fait baisser le prix de toute la gamme afin de la rendre encore plus accessible. Le rapport qualitĂ©-prix du tĂ©lĂ©phone devient encore plus imbattable. Si vous voulez profiter d’un modèle haut de gamme au prix mini, le Huawei P30 Pro saura rĂ©pondre Ă toutes vos attentes.

Amazon dĂ©voile rĂ©gulièrement des ventes flash qui se veulent très sĂ©duisantes, Ă l’exemple de celle sur le Huawei P30 Pro. Le mois de juillet est habituellement calme, mais le marchand en ligne casse ses habitudes pour les soldes. C’est une surprise de voir un modèle aussi populaire profiter d’une remise aussi intĂ©ressante sur la plateforme marchande. Toutefois, Amazon limite très largement les stocks des modèles en promo aujourd’hui.

C’est une habitude lors des offres flash, tous les intĂ©ressĂ©s ne pourront pas repartir avec un nouveau Huawei P30 Pro acquis Ă prix mini sur Amazon pendant les soldes. Si vous ĂŞtes sĂ©duit, soyez rapide pour ĂŞtre certain de profiter de cette remise de choix sur le modèle haut de gamme.

Choisir un Huawei P30 Pro à prix cassé

PrĂ©sentĂ© il y a un an par Huawei, le P30 Pro coĂ»tait 999 euros lors de sa sortie. Nul doute que ce tarif fait de lui un modèle très haut de gamme tournant sous Android. Depuis la sortie de la gamme, la marque a dĂ©voilĂ© quelques nouveaux smartphones comme les Mate 30 Pro et P40 Pro. Pourtant, ces derniers sont loin d’ĂŞtre aussi populaires que leurs prĂ©dĂ©cesseurs. En effet, les P30 et P30 Pro sont les derniers modèles du constructeur Ă avoir droit aux services de Google et au Play Store Ă cause d’une sanction de l’administration amĂ©ricaine.

En plus de bĂ©nĂ©ficier des applications de Google les plus populaires comme YouTube et Gmail, le Huawei P30 Pro a une multiplicitĂ© d’autres avantages qui font de lui un des meilleurs smartphones du marchĂ© en 2020. Il rĂ©pond aux attentes cĂ´tĂ© photo grâce Ă un quadruple module photo avec capteur principal de 40 Mpx. Les rendus des photos sont excellents mĂŞme la nuit. Une fois de plus, Huawei montre que la photo est un de ses points forts, en partie grâce Ă sa collaboration de longue date avec Leica.

Le Huawei P30 Pro en soldes sur Amazon ne nĂ©glige pas non plus la puissance et se montre Ă la hauteur avec une puce Kirin 980. Elle permet de faire tourner toutes les applications sans latence lors de l’ouverture et de la navigation. La puissante batterie de 4 200 mAh assure une autonomie de plus d’une journĂ©e sans difficultĂ©, ce qui n’est pas encore le cas de tous les concurrents premium de la marque.

On note aussi la prĂ©sence de la charge rapide Super Charge 2.0 sur le Huawei P30 Pro, mais surtout de la charge inversĂ©e. Si Huawei a surpris avec cette option lors de sa prĂ©sentation, peu de smartphones de 2020 proposent dĂ©jĂ cette fonctionnalitĂ©. Avec cette dernière, vous pouvez recharger un autre appareil en le posant directement sur le dos de votre smartphone. Le tout… sans aucun fil.

Outre ses aspects techniques, le Huawei P30 Pro bĂ©nĂ©ficie d’un design soignĂ©. Il embarque un bel Ă©cran incurvĂ© Ă©quipĂ© d’une minuscule encoche en forme de goutte d’eau. Avec ce dispositif, il a droit Ă un impressionnant ratio Ă©cran/corps. Certains de ses autres modèles sont infĂ©rieurs de ce cĂ´tĂ©-lĂ , tandis que le P30 Pro est en concurrence directe avec avec les derniers iPhone et la gamme Galaxy de Samsung. Huawei est d’ailleurs actuellement numĂ©ro 2 du marchĂ©.

Le Huawei P30 Pro, toujours devant sur Amazon

Amazon est le leader incontestĂ© des marchands en ligne en France, c’est indĂ©niable. Il continue de justifier sa place au quotidien avec des promotions comme celles sur le Huawei P30 Pro. Les produits concernĂ©s par les promotion sont souvent très populaires, que ce soit des smartphones ou non. Le modèle en soldes est très apprĂ©ciĂ© des utilisateurs, comme le montre les notes du produit sur la plateforme marchande.

Si vous souhaitez choisir le Huawei P30 Pro, sachez que vous avez droit Ă une deuxième chance avec Amazon. Soldes ou non, le marchand vous propose de tester l’appareil pendant 30 jours et de le renvoyer durant la pĂ©riode dans le cas oĂą il ne vous convient pas. Dans ce cas, vous avez droit Ă un remboursement complet quelques jours après le renvoi. C’est un vĂ©ritable avantage, car la majoritĂ© des marchands en ligne ne proposent que 15 jours.

Le Huawei P30 Pro se dote de caractĂ©ristiques haut de gamme en plus d’un design de choix. Cette belle promotion renforce l’attrait dĂ©jĂ Ă©vident de son rapport qualitĂ©-prix. Nous avons pu procĂ©der Ă un test vidĂ©o du smartphone et nous avons Ă©tĂ© bluffĂ©s par beaucoup de ses fonctionnalitĂ©s. Cette offre flash de -50% fait passer le prix du tĂ©lĂ©phone de 999 euros Ă 555 euros, ce qui vous offre la possibilitĂ© d’Ă©conomiser presque 500 euros pour un modèle premium.

On le rappelle, soyez le plus rapide possible pour profiter de cette promo sur le Huawei P30 Pro lors des soldes sur Amazon. Elle peut se terminer d’ici quelques heures tout au plus, au mĂŞme titre que les offres sur les P30 et P30 Lite. Le marchand en ligne a pour habitude de limiter considĂ©rablement les stocks quand il casse le prix de produits très populaires.

Pour voir le dĂ©tail de l’offre sur le Huawei P30 Pro, c’est par ici :

